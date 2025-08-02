Tuyển Kế toán ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa Geleximco 36 Hoàng cầu, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Làm các công việc liên quan đến tài chính ngân hàng, phối hợp làm hồ sơ giải ngân các ngân hàng

- Lập bảng kê trả tiền cho khách hàng, lập UNC chuyển tiền và đi ngân hàng, hạch toán và làm báo cáo tiền hàng ngày.

- Thực hiện đối chiếu số dư tài khoản các ngân hàng.

- Hạch toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn.

- Thực hiện các giao dịch khác với ngân hàng như chuyển UNC, phát hành bảo lãnh ( Cập nhật thường xuyên các khoản tiền gửi, các khoản tiền khách hàng trả), giải ngân

- Phối kết hợp với các nhân viên trong phòng và các phòng ban khác để hoàn thành công việc chung.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng.

- Kinh nghiệm yêu cầu: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Trình độ Tin học: Sử dụng thành thạo tin học Văn Phòng Word, excel,

- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày vấn đề, thương thảo: Rõ ràng, mạch lạc, tự tin, trình bày tốt và logic.

- Yêu cầu kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm (khi có yêu cầu).

- Có khả năng bao quát xử lý công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 8 -10 tr/tháng.

- Làm việc giờ hành chính.

- Hưởng đầy đủ các chế độ lao động, nghỉ phép 12 ngày / năm, lương tháng 13.

- Cơ hội thăng tiến và khẳng định mình: không giới hạn.

- Cơ hội phát triển bản thân: được hỗ trợ hết mức.

- Team Building hàng năm.

- Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Lương thưởng hấp dẫn.

- Sếp gần gũi, công minh, nhiệt tình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN BEREST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin