Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Chăm sóc khách hàng & học viên:

Chăm sóc khách hàng & học viên:

Tiếp nhận, hỗ trợ học viên/phụ huynh trong suốt quá trình học.

Là cầu nối giữa giảng viên và học viên/phụ huynh.

Tư vấn Upsale/Resale lộ trình học dài hạn.

Tiếp nhận và xử lý phản hồi, báo cáo các trường hợp đặc biệt.

Vận hành lớp học:

Tổ chức khai giảng, xếp lớp, kết khóa.

Phối hợp với giảng viên hỗ trợ học viên.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong lớp học.

Hỗ trợ Co-working Space:

Trực lễ tân, hỗ trợ khách hàng tại văn phòng theo phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi: 22–30, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng trong mảng CSKH, giáo dục, trung tâm đào tạo...

Kỹ năng: Giao tiếp tốt, chăm chỉ, trung thực, thấu hiểu khách hàng, tinh thần phục vụ cao.

Có laptop cá nhân.

Ưu tiên từng làm vận hành lớp học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7 – 12 triệu/tháng (theo năng lực).

Phụ cấp: Gửi xe, ăn trưa,...

Xét tăng lương 6 tháng/lần.

Đào tạo bài bản, cơ hội phát triển cao.

Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Hưởng đầy đủ chế độ: BHXH, nghỉ phép, sinh nhật, lễ Tết,...

Tham gia miễn phí các khóa học chất lượng cao tại MindX.

Làm việc tại Coworking Space hiện đại, miễn phí sử dụng toàn hệ thống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX

