CÔNG TY TNHH LEVERAGE KNOWLEDGE VIỆT NAM

25 - 99 Nhân viên
ROBOHUB Việt Nam là đơn vị nghiên cứu, cung cấp và triển khai các nội dung về robotics của Công ty TNHH LEVERAGE KNOWLEDGE Việt Nam. - ROBOHUB cung cấp thiết bị dạy học, giáo trình giảng dạy và đội ngũ giáo viên cho môn học robotics, phù hợp với học sinh bậc Mầm non, Tiểu học và Trung học Cơ sở. - ROBOHUB hợp tác cùng các trường đại học để mang đến các chương trình đào tạo và cơ hội việc làm về robotics cho sinh viên. - ROBOHUB đã cung cấp thiết bị và triển khai giảng dạy ở nhiều trường học, trong đó phải kể đến Trường Phổ thôgn Liên cấp Đa Trí Tuệ, Trường Tiểu học Thực hành Nguyễn Tất Thành, Trường Mầm non Hà Nội Montessori.

Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH LEVERAGE KNOWLEDGE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

