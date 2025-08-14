Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH LEVERAGE KNOWLEDGE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH LEVERAGE KNOWLEDGE VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 89 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp tham gia giảng dạy Robotics cho học sinh tại các trường theo sắp xếp của Quản lý trực tiếp.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Đào tạo chuyên môn ở nước ngoài (nếu cần).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã tốt nghiệp các chuyên ngành Sư phạm Công nghệ thông tin.
Giáo viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, sẽ cần các chứng chỉ về giáo dục và giảng dạy.
Tư duy sáng tạo
Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ và rõ ràng.
Biết lập trình nâng cao là một lợi thế lớn.
Tại CÔNG TY TNHH LEVERAGE KNOWLEDGE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lịch đi làm cố định
Thu nhập cạnh tranh.
Làm việc trong môi trường giáo dục năng động và sáng tạo.
Công việc sáng tạo và thú vị, học hỏi được nhiều kiến thức và kỹ năng cũng như phương pháp giáo dục sáng tạo.
Được trực tiếp training các kỹ năng làm việc và tổ chức hoạt động học Robotics.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEVERAGE KNOWLEDGE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
