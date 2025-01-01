Giới thiệu CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG

Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Xây Dựng Hải Phong đang từng bước hoàn thiện mình để phát triển, phù hợp với chuẩn mực trong nước và quốc tế, phấn đấu trở thành doanh nghiệp đào tạo và phái cử nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam và tự hào khẳng định được thương hiệu Việt trên trường quốc tế. PHƯƠNG CHÂM GIẢNG DẠY : Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, am hiểu văn hóa Nhật Bản, cùng trang thiết bị hiện đại. Đến Trung tâm đào tạo Tiếng Nhật của Hải Phong MTV, các học viên sẽ có cơ hội học tập ngôn ngữ Nhật Bản, văn hóa, đất nước con người nơi đây để hoàn thiện kỹ năng ngôn ngữ như người bản xứ