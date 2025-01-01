Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE (UPBASE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY) UpBase là một Ecommerce Enablers hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. UpBase cung cấp bộ giải pháp toàn diện bao gồm Dịch vụ và Phần mềm, được phát triển dựa trên kinh nghiệm thực chiến và nguồn dữ liệu lớn. UpBase được thành lập với sứ mệnh: Đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam hùng cường, góp phần mang lại thu nhập, việc làm cho hàng triệu người Việt Nam, mang sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất tới người tiêu dùng.