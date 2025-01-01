Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE (UPBASE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY) UpBase là một Ecommerce Enablers hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. UpBase cung cấp bộ giải pháp toàn diện bao gồm Dịch vụ và Phần mềm, được phát triển dựa trên kinh nghiệm thực chiến và nguồn dữ liệu lớn. UpBase được thành lập với sứ mệnh: Đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam hùng cường, góp phần mang lại thu nhập, việc làm cho hàng triệu người Việt Nam, mang sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất tới người tiêu dùng.

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội 8 - 10 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Địa chỉ
VP Hà Nội: 17T5 Hoàng Đạo Thúy, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

