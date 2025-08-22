Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN

Tầm nhìn: Trở thành Công ty hàng đầu về tư vấn tài chính cá nhân và đầu tư tại Việt Nam. Sứ mệnh: Xây dựng tư duy phát triển cho nhà đầu tư tài chính Việt Nam, hướng tới sự thịnh vượng và bền vững trong tương lai. Giá trị cốt lõi: - Thông thái: Giúp khách hàng hiểu trạng thái tài chính cá nhân, xây dựng và đạt được các mục tiêu với hiểu biết sâu rộng về thị trường từ đội ngũ chuyên gia Kafi. - Đơn giản: Cung cấp các công cụ, sản phẩm tài chính đơn giản, dễ sử dụng, hướng tới tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. - Chuyên nghiệp: Cẩn trọng và đạo đức trong các sản phẩm & dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Để biết thêm thông tin về Kafi, vui lòng truy cập: https://kafi.vn/