Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/07/2025
Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 6, số 68 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Tham gia vào các dự án về phát triển phần mềm của công ty trên nền tảng Shopify theo hình thức training on-job dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Leader
- Tham gia phát triển Template: Convert design sang web layout
- Fix lỗi và cập nhập sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp ngành CNTT các trường Đại học tại Hà Nội
- Có kiến thức và kỹ năng về HTML, CSS và Javascripts. Biết thêm Vuejs là lợi thế
- Biết cách làm việc với Git và các công cụ hỗ trợ quản lý dự án khác
- Kỹ năng làm việc nhóm và trao đổi thông tin tốt

Tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ từ 2 - 3M / tháng trong thời gian đào tạo,cơ hội được lên chính thức tham gia các dự án thực tế của công ty
- Có lộ trình thăng tiến và được các dev nhiều kinh nghiệm đào tạo nâng cao trình độ.
- Được tham gia những dự án mới giải quyết những vấn đề thực tế của khách hàng.
- Đóng bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức.
- Môi trường làm việc trẻ trung thân thiện, đa số ở độ tuổi 9x, 2k.
- Các phúc lợi khác: tiền gửi xe, sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam

Công ty Cổ phần Dịch Vụ và Phát Triển Công Nghệ Beae Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

