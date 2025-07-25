Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 200 Triệu

Mức lương 50 - 200 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Hasinco, Số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Đăng tin trên các website nhà đất, group nhà đất.

Tư vấn bán các căn nhà có sẵn trong kho hàng công ty (20.000 căn).

Chăm sóc khách hàng theo data có sẵn và tạo mối quan hệ với khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo MIỄN PHÍ 100% -> Đi làm ngay.

Chỉ cần làm đúng quy trình được đào tạo sẽ có giao dịch ngay trong tháng đầu tiên.

Khả năng làm việc độc lập và chủ động.

Có phương tiện đi lại.

Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Am hiểu về thị trường bất động sản là một lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập đột phá 40 - 200 triệu/ giao dịch và cao hơn thế. ĐƯỢC LẤY HOA HỒNG NGAY SAU KHI KHÁCH ĐẶT CỌC.

ĐƯỢC HỖ TRỢ DATA KHÁCH HÀNG NET, Trưởng phòng sát sao 1-1, chỉ cần làm đúng quy trình được đào tạo có thể có giao dịch ngay trong tháng đầu tiên.

Thời gian linh hoạt tự chủ công việc, không gò bó.

Thưởng nóng từ Chủ nhà (tùy theo từng căn 10tr, IP 12, xe vision,..).

Thưởng theo chương trình tại Công ty (4-6tr, thưởng chuyến đi Sing – Mã).

Thưởng tổng kết theo quỹ, tổng kết năm (5-10tr).

Thưởng trực tiếp từ Trưởng Phòng (2-4tr).

Truy cập vào nguồn hàng đa dạng nhiều phân khúc từ nhỏ đến lớn ( 3 tỷ, 9 tỷ, 15 tỷ, trên 25 tỷ, ...trên 100 tỷ).

Hỗ trợ 50% -88% phí marketing khi đăng trên 2 sàn Bất động sản lớn nhất toàn quốc .

Được giao tiếp với đa dạng những người giàu nhất trong xã hội, với tầng lớp thượng lưu, học hỏi nhiều kiến thức mới, cải thiện, nâng cao các kỹ năng mềm cho bản thân. Giúp các thành viên trưởng thành nhanh chóng.

Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài và thăng tiến lên Quản lý và Lãnh đạo trong Công ty để phát huy tối đa năng lực bản thân và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

