Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
- Đồng Nai: 53
- 55 Đường Võ Thị Sáu, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
I. Tóm tắt công việc:
Với vai trò Trưởng nhóm Kinh doanh, vị trí này sẽ phụ trách công việc tuyển dụng và giám sát đội ngũ Nhân viên kinh doanh hoàn thành mục tiêu doanh số đề ra, thông qua việc thiết lập và thực thi các chỉ tiêu kinh doanh cho đội nhóm, thực hiện báo cáo theo quy định, quản lý qúa trình vận hành và đảm bảo lực lương nhân sự được tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ đầy đủ.
II. Vai trò và trách nhiệm:
1. Quản lý, giám sát tình hình kinh doanh
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và mục tiêu kinh doanh cho nhóm.
Đưa ra giải pháp khắc phục để đẩy mạnh doanh thu và nâng cao hiệu suất từ kết quả kinh doanh hàng tháng đảm bảo mục tiêu doanh số đề ra.
Giám sát, quản lý quá trình làm việc và kết quả kinh doanh của nhân viên.
2. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới
Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân viên đủ số lượng quy mô quản lý của team (từ 12-15 nhân viên).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI