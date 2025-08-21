Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

I. Tóm tắt công việc:

Với vai trò Trưởng nhóm Kinh doanh, vị trí này sẽ phụ trách công việc tuyển dụng và giám sát đội ngũ Nhân viên kinh doanh hoàn thành mục tiêu doanh số đề ra, thông qua việc thiết lập và thực thi các chỉ tiêu kinh doanh cho đội nhóm, thực hiện báo cáo theo quy định, quản lý qúa trình vận hành và đảm bảo lực lương nhân sự được tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ đầy đủ.

II. Vai trò và trách nhiệm:

1. Quản lý, giám sát tình hình kinh doanh

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và mục tiêu kinh doanh cho nhóm.

Đưa ra giải pháp khắc phục để đẩy mạnh doanh thu và nâng cao hiệu suất từ kết quả kinh doanh hàng tháng đảm bảo mục tiêu doanh số đề ra.

Giám sát, quản lý quá trình làm việc và kết quả kinh doanh của nhân viên.

2. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới

Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân viên đủ số lượng quy mô quản lý của team (từ 12-15 nhân viên).