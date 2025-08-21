Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Tư vấn đầu tư chứng khoán và các sản phẩm sinh lời.

- Tìm kiếm và xây dựng một nền tảng khách hàng cơ bản.

- Tư vấn và chăm sóc khách hàng hiện hữu.

- Chủ động xây dựng danh mục đầu tư chất lượng và hiệu quả.

- Tích cực trao đổi, kết nối với người dẫn dắt và đồng nghiệp để làm thông suốt những vấn đề của chính mình.

- Định hướng công việc rõ ràng và có mục tiêu phấn đấu trở thành nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học.

- Có tối thiểu 2 chứng chỉ chuyên môn chứng khoán.

- Có kinh nghiệm phát triển và chăm sóc khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ và phát triển khách hàng tốt.

- Am hiểu về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đầu tư tài chính.

- Có khả năng phân tích và đầu tư chứng khoán.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Broker hoặc Banker, có CCHN môi giới là một lợi thế.

- Chỉ cần chịu khó và làm việc hiệu quả thì sẽ được hỗ trợ KPI.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

