Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 29 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
- Tư vấn đầu tư chứng khoán và các sản phẩm sinh lời.
- Tìm kiếm và xây dựng một nền tảng khách hàng cơ bản.
- Tư vấn và chăm sóc khách hàng hiện hữu.
- Chủ động xây dựng danh mục đầu tư chất lượng và hiệu quả.
- Tích cực trao đổi, kết nối với người dẫn dắt và đồng nghiệp để làm thông suốt những vấn đề của chính mình.
- Định hướng công việc rõ ràng và có mục tiêu phấn đấu trở thành nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp.
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học.
- Có tối thiểu 2 chứng chỉ chuyên môn chứng khoán.
- Có kinh nghiệm phát triển và chăm sóc khách hàng.
- Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ và phát triển khách hàng tốt.
- Am hiểu về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đầu tư tài chính.
- Có khả năng phân tích và đầu tư chứng khoán.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Broker hoặc Banker, có CCHN môi giới là một lợi thế.
- Chỉ cần chịu khó và làm việc hiệu quả thì sẽ được hỗ trợ KPI.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KAFI - PGD SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
