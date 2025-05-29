Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Số 8, đường số 11, KCN Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thuận An, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh toàn diện cho sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Phân tích thị trường, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu và nhu cầu của họ.

Xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng, đào tạo và hướng dẫn nhân viên đạt hiệu quả công việc.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng, đảm bảo lợi ích của công ty.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ra các giải pháp cải thiện.

Quản lý doanh thu, chi phí và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Nghiên cứu và cập nhật thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Tham gia các sự kiện, hội chợ triển lãm để quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng phân tích số liệu và báo cáo tốt.

Am hiểu về thị trường sản xuất là một lợi thế.

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách.

Tại Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc

