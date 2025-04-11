Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Hệ Thống Giáo Dục Vinschool

Hệ Thống Giáo Dục Vinschool

5.000 - 9.999 nhân viên
Giới thiệu Hệ Thống Giáo Dục Vinschool

Với tầm nhìn, chiến lược phát triển dài hạn và sự đầu tư từ Tập đoàn Vingroup, sau hơn 10 năm hoạt động, Vinschool đã trở thành một trong những Hệ thống Giáo dục phổ thông lớn nhất Việt Nam, nơi hội tụ hơn 7000 cán bộ nhân viên, giáo viên. Vinschool luôn chào đón các nhân tài có chuyên môn giỏi, khao khát sự đổi mới và mong muốn được làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo, đẳng cấp cùng chế độ phúc lợi hấp dẫn. * Môi trường làm việc văn minh & cơ sở vật chất hiện đại: Vinschool chú trọng xây dựng môi trường làm việc kỷ luật, văn minh, chuyên nghiệp, hiệu quả đồng thời đề cao 5 giá trị cốt lõi: Ham học, Chủ động, Chính trực, Sáng tạo, Tôn trọng. Ngoài ra, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và nền tảng công nghệ tân tiến cũng là những ưu thế giúp Giáo viên và Học sinh Vinschool tối ưu hiệu quả dạy và họ * Chế độ đãi ngộ hấp dẫn * Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến: Bên cạnh việc tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, Vinschool đặc biệt chú trọng vào việc đào tạo và phát triển chuyên môn cho Giáo viên thông qua các chương trình đào tạo bài bản, theo chuẩn quốc tế. Giáo viên Vinschool có cơ hội học hỏi, phát triển và thăng tiến trong công việc, được chứng tỏ bản thân và tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực, tiềm năng của mình. Website tuyển dụng: https://tuyendung.vinschool.edu.vn/

Tin tuyển dụng Hệ Thống Giáo Dục Vinschool

Tuyển Product Marketing Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu

