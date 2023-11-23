Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

banner-company

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
100 - 499 Nhân viên
https://songhonglounge.com.vn/
1 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Nội Bài (NBAS) là đơn vị kinh doanh hệ thống phòng khách thương gia tại các Cảng hàng không Việt Nam có trụ sở chính tại Tòa nhà N02 - T1 - Khu Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Năm 2018 Công ty NBAS vận hành và quản lý PKTG Sông Hồng tại nhà Ga T1, T2 Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Trải qua 4 năm hoạt động hệ thống PKTG Sông Hồng đã khẳng định được vị thế của mình trong ngành dịch vụ hàng không. Tháng 01 năm 2023 Công ty NBAS đã được lựa chọn là đối tác với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong việc hợp tác kinh doanh dịch vụ PKTG tại 16 Cảng hàng không trải dài từ Bắc vào Nam. Mỗi phòng khách tại các Cảng hàng không trong chuỗi hệ thống dịch vụ của Sông Hồng có thiết kế đặc trưng riêng theo từng vùng miền để mang lại những trải nghiệm văn hoá riêng cho khách hàng.

Hiện tại đối tác của Công ty NBAS là các hãng hàng không quốc tế Các hãng hàng không quốc tế 4, 5 sao: Japan Airlines, Cathay Pacific, Singapore Airlines, China Southern Airlines, Asiana Airlines...; Hãng hàng không Việt Nam: Bamboo Airways, Vietjet Air; Liên minh sử dụng PKTG toàn cầu: Priority Pass, Lounge Key, Dragon Pass...và các doanh nghiệp lớn trong nước.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Hạn nộp: 19/09/2025

Hồ Chí Minh Hà Nội Kiên Giang Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tòa nhà N02 - T1 - Khu Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-dich-vu-hang-khong-noi-bai-ntd143261
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Tư vấn PTA Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tư vấn PTA Asia
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần GEM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM JT&T VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM JT&T VINA
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Market Research Admicro (Công ty CP VCCorp) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Admicro (Công ty CP VCCorp)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BEPTOP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BEPTOP VIỆT NAM
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu Công ty TNHH Phát triển Aroma
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu HBR Holdings
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ MEGACELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ MEGACELL
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN VINAGENSET làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINAGENSET
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
1 - 15 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH EMKAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu HỘ KINH DOANH EMKAR
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH SX & TM Minh Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH SX & TM Minh Thảo
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần học viện Nutrime
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm