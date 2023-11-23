Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Nội Bài (NBAS) là đơn vị kinh doanh hệ thống phòng khách thương gia tại các Cảng hàng không Việt Nam có trụ sở chính tại Tòa nhà N02 - T1 - Khu Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Năm 2018 Công ty NBAS vận hành và quản lý PKTG Sông Hồng tại nhà Ga T1, T2 Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Trải qua 4 năm hoạt động hệ thống PKTG Sông Hồng đã khẳng định được vị thế của mình trong ngành dịch vụ hàng không. Tháng 01 năm 2023 Công ty NBAS đã được lựa chọn là đối tác với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong việc hợp tác kinh doanh dịch vụ PKTG tại 16 Cảng hàng không trải dài từ Bắc vào Nam. Mỗi phòng khách tại các Cảng hàng không trong chuỗi hệ thống dịch vụ của Sông Hồng có thiết kế đặc trưng riêng theo từng vùng miền để mang lại những trải nghiệm văn hoá riêng cho khách hàng.

Hiện tại đối tác của Công ty NBAS là các hãng hàng không quốc tế Các hãng hàng không quốc tế 4, 5 sao: Japan Airlines, Cathay Pacific, Singapore Airlines, China Southern Airlines, Asiana Airlines...; Hãng hàng không Việt Nam: Bamboo Airways, Vietjet Air; Liên minh sử dụng PKTG toàn cầu: Priority Pass, Lounge Key, Dragon Pass...và các doanh nghiệp lớn trong nước.