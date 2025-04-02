Tuyển Product Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 2 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Navigos Search
16 - 2 USD
Khác
Không yêu cầu
1 người
Không yêu cầu
Trưởng phòng
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 16 - 2 USD
Job Description:
• Report to Claim HOD in HO
• Follow up the property claims with handler in HO to report to General Director & Hanoi Branch Director
• Explain the claim issues to the clients
• Site inspection for cargo claim (upper order)
• Co-work with Co-insurer for automobile claims
Với Mức Lương 16 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Graduated University/ college with major in: Economics, Finance, Insurance, Mechanical, Electrical, Civil engineer.
• At least over 5 years of experience in loss adjusting: property, liability; cargo claim Or Experience of Claim executive such as manage claim of property, liability; cargo claim and subrogation recovery.
• Good at English.
• Logical analysis, independent point of view, insurance policy understanding and application.
• Innovate to achieve high efficiency at work.
• Honest, diligent.
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
