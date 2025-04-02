Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp HTH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp HTH
- Hà Nội: Ngã ba Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Thanh Trì , Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, điều hành công tác kế toán của Công ty. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác kế toán để hoàn thiện kịp thời theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.
- Kiểm tra và kiểm soát khai thuế tháng, báo cáo tài chính theo quy định, chứng từ tài chính năm, BCTC năm theo quy định hiện hành và gửi cơ quan chức năng
- Tổng hợp, phân tích số liệu, tài chính về hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
- Xây dựng kế hoạch tài chính, lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn và thực hiện các giao dịch với ngân hàng về vay vốn tín dụng
- Lập kế hoạch và đưa ra phương án tài chính: trả nợ ngân hàng, mua hàng, thanh toán nhà cung cấp, các chi phí phát sinh khác.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo kế toán định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, Nữ, tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan Kế toán tài chính
- Tiếng Anh giao tiếp tốt
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực sản xuất.
Tại Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp HTH Thì Được Hưởng Những Gì
