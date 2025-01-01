Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức (Pathway School) tiên phong xây dựng ngôi trường hạnh phúc - nơi kết tinh của Khoa học phương Tây và Văn hóa phương Đông với triết lý 03 gốc rễ Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực làm nền tảng cốt lõi. Học sinh đến trường không chỉ được vun bồi hiểu biết sâu sắc mà còn được ươm mầm nhân cách, rèn luyện kỹ năng, nội lực vững vàng. Nơi đây, mỗi thầy cô ý thức rèn mình trước khi rèn người, đến lớp với niềm vui vì được sống và cống hiến cho sự trưởng thành của thế hệ mai sau. Về khoa học phương Tây, nhà trường ứng dụng phương pháp Kiến tạo, lấy học sinh làm trung tâm thông qua môi trường, tình huống được quan sát đa chiều, phân tích mọi khía cạnh, kết nối sức mạnh tập thể và chủ động đúc kết bài học cho bản thân, từ đó nuôi dưỡng đam mê, tư duy logic để tự khám phá kiến thức và trải nghiệm mới.

Tin tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Tuyển Giáo viên âm nhạc Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên âm nhạc Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh 2 - 3 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

