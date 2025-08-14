Tuyển Giáo viên âm nhạc Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: cơ sở Đỗ Xuân H Số 1 Đường số 9, Phường Phước Bình, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên âm nhạc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công tác chuyên môn, tổ chức giảng dạy bộ môn Âm nhạc theo khối lớp được phân công. Lồng ghép hệ giá trị của trường vào các hoạt động giáo dục trong từng tiết dạy.

- Phối hợp xây dựng và tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật/ sự kiện liên quan, phụ trách hoạt động CLB năng khiếu của bộ môn.

- Sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Tham gia các khóa đào tạo, hoạt động của trường theo quy định và hỗ trợ các hoạt động sự kiện theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, kết nối thông tin giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh theo quy định.

- Báo cáo kế hoạch, tiến độ và kết quả hoạt động giáo dục học sinh cho Ban Giám hiệu.

- Thực hiện 1 số công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc hoặc liên quan.

– Tối thiểu 1 - 3 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn phụ trách, ưu tiên giáo viên từng làm việc trong hệ thống các trường tư thục/ quốc tế/ trung tâm kỹ năng/ học viện nghệ thuật.

- Yêu thích giáo dục, có lòng yêu nghề và yêu mến học sinh.

- Tinh thần cầu thị, tích cực tìm hiểu và ứng dụng các phương pháp mới vào trong giảng dạy.

– Thái độ chuẩn mực & tác phong chuyên nghiệp. Tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp và xây dựng tập thể gắn kết.

– Sử dụng được cơ bản phầm mềm Tin học văn phòng (Words, Excel, Power Point).

Địa điểm làm việc: Cơ sở Đỗ Xuân Hợp, địa chỉ tại Số 1 Đường số 9, Phường Phước Bình, TP. Thủ Đức.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

– Chính sách lương thưởng cạnh tranh theo năng lực.

– Được làm trong môi trường giáo dục năng động, chuyên nghiệp và nhân văn.

- Chế độ phúc lợi khi ký hợp đồng chính thức: Thưởng Tròn năm (13th), Thưởng Hiệu quả Công việc (KPIs), Thưởng Lễ/Tết, được đóng Bảo hiểm đầy đủ, gói Bảo hiểm Sức khỏe cao cấp, TeamBuilding, nghỉ hè hưởng nguyên lương...

– Miễn giảm học phí cho nhân sự có con học tại trường.

- Được đào tạo các phương pháp giáo dục tiên tiến (Kiến tạo, STEM, Dạy học tích cực, Mindfulness...), các khóa đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm, thực hành tỉnh thức...

– Có cơ hội được học, sáng tạo các ý tưởng mới và tham gia nhiều sự kiện nghệ thuật/ hoạt động giáo dục ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.