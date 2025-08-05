Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 280 - A18 Lương Định Của, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

VAI TRÒ THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG:

Hỗ trợ đội ngũ tuyển dụng trong các hoạt động tìm kiếm, sàng lọc và quản lý ứng viên, góp phần đảm bảo tiến độ tuyển dụng của công ty.

Liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên và quản lý lịch phỏng vấn.

Tham gia phỏng vấn ở các vị trí cơ bản (nếu cần).

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển dụng hoặc ngày hội việc làm.

Cập nhật và quản lý dữ liệu ứng viên (Talent Pool) hàng ngày vào file quản lý.

Thực hiện các báo cáo liên quan đến tiến độ và kết quả tuyển dụng.

Viết bài truyền thông tuyển dụng & các khoá đào tạo

Thiết kế poster tuyển dụng, đăng tin, phản hồi ứng viên về vị trí ứng tuyển từ các trang Tuyển dụng (Facebook, Fanpage, Hotline,…)

Hỗ trợ một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Tâm lý học, Quản lý giáo dục hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, cẩn thận và ham học hỏi, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

Yêu thích giáo dục và định hướng phát triển ngành giáo dục.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kỹ năng sáng tạo, thiết kế trên các nền tảng: Canva, AI,…..

Có thể làm việc full-time từ Thứ 2 đến Thứ 6, Thứ 7 linh động theo chương trình đào tạo phát sinh và theo sự sắp xếp từ Quản lý trực tiếp => Sẽ xem xét trường hợp sinh viên bận 1-2 buổi/tuần.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập (3,000,000 VND) và được hỗ trợ cơm trưa tại công ty.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực Đào tạo tại Hệ thống Trường quy mô 1000 nhân sự.

Được giao task-list & trách nhiệm cụ thể, được chủ động hoàn tất công việc của mình.

Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, đạo đức, Thiền...

Được cấp giấy chứng nhận và hỗ trợ làm báo cáo thực tập đối với sinh viên sắp ra trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin