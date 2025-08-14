Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
- Hồ Chí Minh: Số 1/5 Bis Lương Định Của, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ môn tâm lý, tham vấn học đường cho học sinh các khối lớp được phân công (Khối cấp Tiểu học).
Truyền đạt kiến thức về tâm lý học đường và hướng dẫn kỹ năng sống, tổ chức tham vấn tâm lý cho học sinh.
Kiểm tra đầu vào, nhận định tình trạng học sinh và đưa ra giải pháp.
Liên hệ trao đổi về tình hình học tập và đồng hành cùng phụ huynh nhằm giúp đỡ học sinh tiến bộ, phát triển.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu mến trẻ và am hiểu tâm lý lứa tuổi, có khả năng truyền cảm hứng, động lực cho trẻ.
Đam mê dạy học, rèn luyện, uốn nắn trẻ trong từng sinh hoạt hằng ngày.
Ham học hỏi, tích cực tìm hiểu và ứng dụng các phương pháp mới vào trong giảng dạy.
Tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm hoặc tương đương.
Có tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm làm giáo viên Tâm lý Học đường tại các hệ thống trường học, trung tâm đào tạo hoặc đơn vị giáo dục khác.
Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm trong môi trường lành mạnh, phát triển ổn định, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
BHYT bắt buộc và BH Sức khỏe cao cấp Generali
Khám Sức khoẻ định kỳ hàng năm
Chế độ nghỉ phép 12 ngày, nghỉ BHXH, nghỉ thai sản theo luật lao động
Chế độ nghỉ hè 06 ngày liên tục hưởng nguyên lương
Tham gia các khóa đào tạo & phát triển về thân - tâm - trí - kỹ năng mềm - kỹ năng chuyên môn - rèn luyện nghị lực dành riêng cho nhân viên Tuệ Đức.
Thưởng tròn năm (13th).
Thưởng thành tích (KPIs) vào cuối năm học (tùy tình hình kinh doanh của công ty).
Thưởng các ngày lễ (01/01, lì xì, 30/04, 01/05, 02/09) và Ngày nhà giáo VN 20/11.
Tăng lương hàng năm theo hiệu quả công việc
Du lịch cùng công ty
Đặc biệt: mỗi năm sẽ được tạo điều kiện tham dự khóa thiền Vipassana 10 ngày và vẫn được trả lương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
