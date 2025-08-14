Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1/5 Bis Lương Định Của, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ môn tâm lý, tham vấn học đường cho học sinh các khối lớp được phân công (Khối cấp Tiểu học).

Truyền đạt kiến thức về tâm lý học đường và hướng dẫn kỹ năng sống, tổ chức tham vấn tâm lý cho học sinh.

Kiểm tra đầu vào, nhận định tình trạng học sinh và đưa ra giải pháp.

Liên hệ trao đổi về tình hình học tập và đồng hành cùng phụ huynh nhằm giúp đỡ học sinh tiến bộ, phát triển.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích giáo dục (coi giáo dục là niềm vui trong cuộc sống).

Yêu mến trẻ và am hiểu tâm lý lứa tuổi, có khả năng truyền cảm hứng, động lực cho trẻ.

Đam mê dạy học, rèn luyện, uốn nắn trẻ trong từng sinh hoạt hằng ngày.

Ham học hỏi, tích cực tìm hiểu và ứng dụng các phương pháp mới vào trong giảng dạy.

Tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm hoặc tương đương.

Có tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm làm giáo viên Tâm lý Học đường tại các hệ thống trường học, trung tâm đào tạo hoặc đơn vị giáo dục khác.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Được làm trong môi trường lành mạnh, phát triển ổn định, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

BHYT bắt buộc và BH Sức khỏe cao cấp Generali

Khám Sức khoẻ định kỳ hàng năm

Chế độ nghỉ phép 12 ngày, nghỉ BHXH, nghỉ thai sản theo luật lao động

Chế độ nghỉ hè 06 ngày liên tục hưởng nguyên lương

Tham gia các khóa đào tạo & phát triển về thân - tâm - trí - kỹ năng mềm - kỹ năng chuyên môn - rèn luyện nghị lực dành riêng cho nhân viên Tuệ Đức.

Thưởng tròn năm (13th).

Thưởng thành tích (KPIs) vào cuối năm học (tùy tình hình kinh doanh của công ty).

Thưởng các ngày lễ (01/01, lì xì, 30/04, 01/05, 02/09) và Ngày nhà giáo VN 20/11.

Tăng lương hàng năm theo hiệu quả công việc

Du lịch cùng công ty

Đặc biệt: mỗi năm sẽ được tạo điều kiện tham dự khóa thiền Vipassana 10 ngày và vẫn được trả lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin