Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WIDELY STAR LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 109 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Sale Tuyến Châu Á và Sale Tuyến Mỹ

- Tìm kiếm, tư vấn , giới thiệu đến khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistics của Công ty

- Chốt hợp đồng dịch vụ với khách hàng và tạo ra lợi nhuận cho công ty.

- Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ( CS, Ops,...) giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

- Lập kế hoạch để phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Có khách hàng ổn định và thường xuyên đảm bảo doanh số và target

- Phát triển khách hàng theo định hướng của công ty khi công ty có yêu cầu cụ thể

- Phát triển các mối quan hệ đối tác với các bên hãng tàu, các forwarder, các đại lý nước ngoài để có được mức giá cạnh trạnh, dịch vụ tốt để làm phong phú các nguồn khách hàng và gia tăng lợi nhuận.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, xuất nhập khẩu, quản trị logistics, kinh tế vận tải biển, marketing, ngoại thương

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

- Có kinh nghiệm về vận tải / Đại lý cước biển / Giao nhận / Logistics hoặc học về ngành này là 1 lợi thế.

Yêu cầu khác:

- Giới tính : Nam/Nữ, ưu tiên ứng viên Nam.

- Có sẵn nguồn khách hàng

- Thông thạo nói viết tiếng Anh

- Thông thạo vi tính văn phòng

- Đam mê và yêu thích Sales, mong muốn công việc có mức thu nhập tốt và gia tăng cơ hội, nâng cao các kỹ năng toàn diện.

- Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt

- Cẩn thận, tỉ mỉ, tân tâm với công việc

- Có khả năng làm việc nhóm

- Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH WIDELY STAR LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng (8.000.000-10.000.000) + Hoa Hồng (Thỏa thuận sau)

- Tham gia các chế độ khác theo quy định của Công ty: BHXH, BHYT, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch năm..

- Cơ hội đào tạo chuyên sâu, và lộ trình thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WIDELY STAR LOGISTICS VIỆT NAM

