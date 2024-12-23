Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH WINGS GROUP INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH WINGS GROUP INVESTMENTS
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
CÔNG TY TNHH WINGS GROUP INVESTMENTS

Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH WINGS GROUP INVESTMENTS

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 380 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1. Quản lý và vận hành tòa nhà:
Đảm bảo hoạt động hàng ngày của tòa nhà diễn ra trơn tru, bao gồm quản lý hệ thống kỹ thuật, vệ sinh, bảo vệ và các dịch vụ tiện ích khác.
Phối hợp với các nhà thầu dịch vụ như bảo vệ, vệ sinh, cây xanh, bảo trì, đảm bảo các tiêu chuẩn vận hành.
Giám sát, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật liên quan đến vận hành tòa nhà, đặc biệt là các yêu cầu về an toàn và phòng cháy chữa cháy (PCCC).
2. Quản lý tài sản và kỹ thuật:
Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ hệ thống kỹ thuật của tòa nhà (điện, nước, điều hòa, thang máy,...).
Phát hiện và xử lý các sự cố nhanh chóng, đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thiết bị.
Lập kế hoạch sửa chữa và bảo trì dài hạn, kiểm soát chất lượng thi công khi thực hiện các công việc cải tạo hoặc sửa chữa.
3. Chăm sóc khách thuê:
Là đầu mối liên hệ để tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, ý kiến hoặc khiếu nại từ khách thuê một cách kịp thời, chuyên nghiệp.
Hỗ trợ khách thuê về các vấn đề liên quan đến dịch vụ tòa nhà.
4. Quản lý tài chính:
Lập kế hoạch và quản lý ngân sách vận hành tòa nhà, đảm bảo hiệu quả chi tiêu.
Theo dõi công nợ và phối hợp với bộ phận kế toán để thu hồi công nợ đúng hạn.
Đề xuất các biện pháp tiết kiệm chi phí vận hành.
5. Kế hoạch bán hàng và khai thác tòa nhà:
Phối hợp với bộ phận kinh doanh để xây dựng kế hoạch khai thác và bán hàng, tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy các không gian văn phòng.
Xây dựng và đề xuất các chương trình khuyến mãi, ưu đãi phù hợp để thu hút khách thuê mới và giữ chân khách thuê cũ.
Tìm kiếm, kết nối với khách hàng tiềm năng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng.
Theo dõi và phân tích dữ liệu kinh doanh để đề xuất các chiến lược cải thiện doanh thu.
6. Báo cáo và lập kế hoạch:
Chuẩn bị và nộp các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của tòa nhà, bao gồm cả báo cáo tài chính, kỹ thuật, nhân sự và bán hàng.
Xây dựng kế hoạch dài hạn nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa hiệu quả vận hành tòa nhà.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25-40 tuổi. Ưu tiên NAM.
Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng các chuyên ngành Quản lý tòa nhà, Kỹ thuật xây dựng, Điện – Điện tử, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tòa nhà hoặc vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, đủ để làm việc với đối tác và khách hàng quốc tế.
Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh, bán hàng hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH WINGS GROUP INVESTMENTS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: 13 – 15 triệu VNĐ/tháng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm).
Được làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp tại trung tâm thành phố.
Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (BHXH, BHYT, nghỉ phép,...).
Cơ hội được đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WINGS GROUP INVESTMENTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WINGS GROUP INVESTMENTS

CÔNG TY TNHH WINGS GROUP INVESTMENTS

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 179 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

