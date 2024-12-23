Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Tiền Giang thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Số 307A, Nguyễn Thị Thập, Phường 5, TP Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Hoạt động bán hàng ngoài thị trường, chăm sóc khách hàng trong khu vực được phân công

Bán hàng và thu tiền cho công ty

Thực hiện các báo cáo kinh doanh đầy đủ.

Tuyển dụng và hướng dẫn Cộng Tác Viên mới

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Không cần kinh nghiệm, sẽ được Công ty đào tạo.

Có xe máy và bằng lái xe máy.

Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.

Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.

Không có hình xăm trên người.

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

TỔNG THU NHẬP (gross): 10,000,000 - 13,000,000 đồng/tháng.

TỔNG THU NHẬP

(gross): 10,000,000 - 13,000,000 đồng/tháng

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Tăng lương hằng năm.

Thưởng: 2 lần/năm

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Phép năm theo Luật Lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc: 08:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ)

Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Nơi làm việc: Số 307A, Nguyễn Thị Thập, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin