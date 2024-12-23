Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Tiền Giang thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang: Số 307A, Nguyễn Thị Thập, Phường 5, TP Mỹ Tho
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Hoạt động bán hàng ngoài thị trường, chăm sóc khách hàng trong khu vực được phân công
Bán hàng và thu tiền cho công ty
Thực hiện các báo cáo kinh doanh đầy đủ.
Tuyển dụng và hướng dẫn Cộng Tác Viên mới
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Không cần kinh nghiệm, sẽ được Công ty đào tạo.
Có xe máy và bằng lái xe máy.
Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
Không có hình xăm trên người.
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
TỔNG THU NHẬP (gross): 10,000,000 - 13,000,000 đồng/tháng.
TỔNG THU NHẬP
(gross): 10,000,000 - 13,000,000 đồng/tháng
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm.
Thưởng: 2 lần/năm
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Phép năm theo Luật Lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: 08:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5 giờ)
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Nơi làm việc: Số 307A, Nguyễn Thị Thập, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
