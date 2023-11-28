Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty cổ phần Ico Euro

banner-company

Công ty cổ phần Ico Euro

Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Chưa cập nhật
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty cổ phần Ico Euro

ICOEURO là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nhân lực tại Việt Nam. Với 03 ngành mũi nhọn: ngoại ngữ - du học - lao động, ICOEURO mong muốn mang lại nhiều giá trị cho nguồn nhân lực nước nhà. Ngành ngoại ngữ, ICOEURO đề cao tính thực tiễn và theo đuổi phương châm "Ngoại ngữ lập nghiệp". Chúng tôi định hướng và xây dựng toàn bộ chương trình đào tạo lý thuyết ngôn ngữ, kỹ năng thực hành và hướng nghiệp thái độ để học viên sau tốt nghiệp có được một sự nghiệp ổn định và vững chắc. Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ thông tin được ứng dụng tối đa vào các chương trình: TMS (Teacher Management System) – hệ thống gia sư số, LMS (Language Management System) – hệ thống học liệu số, CMS (Customer Management System) – hệ thống quản lý khách hàng số và một số nền tảng số khác. Ngành du học quốc tế, ICOEURO lựa chọn các điểm đến bậc cao trên thế giới về đào tạo và lập nghiệp. CHLB Đức và một số quốc gia có nền giáo dục “Đào tạo kép” là các quốc gia chúng tôi lựa chọn. “Đào tạo kép” là chương trình giải quyết các thực trạng mà hầu hết các quốc gia đang gặp phải trong đó có Việt Nam như thất nghiệp, làm trái ngành, lương thấp, … Ngành lao động, ngoài hướng đi học sau tốt nghiệp THPT, đi làm tại các quốc gia có nền kinh tế lớn và triết lý đãi ngộ người lao động cao là một lựa chọn phù hợp với xu thế và hiệu quả đối với đại đa số gia đình Việt Nam. Với sứ mệnh “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam”, ICOEURO mong muốn mang đến cho bạn và gia đình bạn sự phát triển, an toàn và hiệu quả. ICOEURO – nơi tạo dựng tương lai.

Tin tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro

Công ty cổ phần Ico Euro

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro Công ty cổ phần Ico Euro

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 12 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING

Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA

Hạn nộp: 17/10/2025

Hà Nội 2 - 4 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu

Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Cty Cổ phần Blueco toàn cầu

Hạn nộp: 17/10/2025

Hà Nội 3 - 5 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Hạn nộp: 17/10/2025

Hà Nội 18 - 26 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Hạn nộp: 17/10/2025

Hồ Chí Minh 60 - 80 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid

Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Cty TNHH tư vấn Ganeshaid

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Chưa cập nhật

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-ico-euro-ntd143301
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HỒNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN HỒNG PHÁT
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VULTEX VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Ameco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Ameco
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Drilube Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Drilube Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty TNHH Quick Việt Nam
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TÍN PHÁT
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH WE UP
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMEPHA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMEPHA TECHNOLOGY
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty TNHH Equix Technologies
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Data Engineer LINE TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận LINE TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm