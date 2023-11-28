Giới thiệu Công ty cổ phần Ico Euro

ICOEURO là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nhân lực tại Việt Nam. Với 03 ngành mũi nhọn: ngoại ngữ - du học - lao động, ICOEURO mong muốn mang lại nhiều giá trị cho nguồn nhân lực nước nhà. Ngành ngoại ngữ, ICOEURO đề cao tính thực tiễn và theo đuổi phương châm "Ngoại ngữ lập nghiệp". Chúng tôi định hướng và xây dựng toàn bộ chương trình đào tạo lý thuyết ngôn ngữ, kỹ năng thực hành và hướng nghiệp thái độ để học viên sau tốt nghiệp có được một sự nghiệp ổn định và vững chắc. Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ thông tin được ứng dụng tối đa vào các chương trình: TMS (Teacher Management System) – hệ thống gia sư số, LMS (Language Management System) – hệ thống học liệu số, CMS (Customer Management System) – hệ thống quản lý khách hàng số và một số nền tảng số khác. Ngành du học quốc tế, ICOEURO lựa chọn các điểm đến bậc cao trên thế giới về đào tạo và lập nghiệp. CHLB Đức và một số quốc gia có nền giáo dục “Đào tạo kép” là các quốc gia chúng tôi lựa chọn. “Đào tạo kép” là chương trình giải quyết các thực trạng mà hầu hết các quốc gia đang gặp phải trong đó có Việt Nam như thất nghiệp, làm trái ngành, lương thấp, … Ngành lao động, ngoài hướng đi học sau tốt nghiệp THPT, đi làm tại các quốc gia có nền kinh tế lớn và triết lý đãi ngộ người lao động cao là một lựa chọn phù hợp với xu thế và hiệu quả đối với đại đa số gia đình Việt Nam. Với sứ mệnh “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam”, ICOEURO mong muốn mang đến cho bạn và gia đình bạn sự phát triển, an toàn và hiệu quả. ICOEURO – nơi tạo dựng tương lai.