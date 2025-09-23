Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường Linh Tây - Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhận order tuyển dụng từ các phòng ban & triển khai kế hoạch tuyển dụng

Phỏng vấn ứng viên, sàng lọc đánh giá ứng viên, tư vấn cho Trưởng bộ phận

Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển & tham gia chuẩn bị tiếp nhận, chăm sóc ứng viên trong toàn bộ quá trình ứng viên gia nhập tổ chức.

Kết hợp với Marketing lên kế hoạch & xây dựng thương hiệu tuyển dụng

Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tuyển dụng trong startup, công ty công nghệ, giáo dục hoặc agency tuyển dụng.

Đo lường chỉ số, phân tích dữ liệu và đưa ra các phương án đề xuất để tuyển dụng nhân sự hiệu quả

Sáng tạo, tư duy nhanh nhạy linh hoạt, khả năng nắm bắt insight ứng viên tốt

Tại Công ty cổ phần Ico Euro Thì Được Hưởng Những Gì

10-12Triệu/ Tháng + % thưởng

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6

Từ 08h15 - 18h00 (nghỉ trưa 1 tiếng 45 phút)

Thưởng tháng lương thứ 13, 14

Du lịch ít nhất 2 lần/năm, nghỉ mát, team building, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Nghỉ phép 12 ngày/ năm

Review lên Trưởng nhóm tuyển dụng sau 06 - 12 tháng làm việc

Miễn phí học phí các KHOÁ HỌC tại CÔNG TY

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ico Euro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin