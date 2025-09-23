Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty cổ phần Ico Euro
Ngày đăng tuyển: 23/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2025
Công ty cổ phần Ico Euro

Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường Linh Tây

- Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhận order tuyển dụng từ các phòng ban & triển khai kế hoạch tuyển dụng
Phỏng vấn ứng viên, sàng lọc đánh giá ứng viên, tư vấn cho Trưởng bộ phận
Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển & tham gia chuẩn bị tiếp nhận, chăm sóc ứng viên trong toàn bộ quá trình ứng viên gia nhập tổ chức.
Kết hợp với Marketing lên kế hoạch & xây dựng thương hiệu tuyển dụng
Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tuyển dụng trong startup, công ty công nghệ, giáo dục hoặc agency tuyển dụng.
Đo lường chỉ số, phân tích dữ liệu và đưa ra các phương án đề xuất để tuyển dụng nhân sự hiệu quả
Sáng tạo, tư duy nhanh nhạy linh hoạt, khả năng nắm bắt insight ứng viên tốt

Tại Công ty cổ phần Ico Euro Thì Được Hưởng Những Gì

10-12Triệu/ Tháng + % thưởng
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6
Từ 08h15 - 18h00 (nghỉ trưa 1 tiếng 45 phút)
Thưởng tháng lương thứ 13, 14
Du lịch ít nhất 2 lần/năm, nghỉ mát, team building, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
Nghỉ phép 12 ngày/ năm
Review lên Trưởng nhóm tuyển dụng sau 06 - 12 tháng làm việc
Miễn phí học phí các KHOÁ HỌC tại CÔNG TY

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ico Euro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Ico Euro

Công ty cổ phần Ico Euro

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

