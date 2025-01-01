Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

EnjoHub là một công ty chuyên sản xuất các nội dung kid song, stopmotion và hoạt hình 3D anime. Các sản phẩm công ty đang hoạt động trên thị trường được nhiều người ưu thích như: Gobooboo, Lavar, ..... Là một công ty trẻ, chúng tôi luôn luôn mong muốn tìm kiếm những ứng viên tiềm năng, phù hợp và đi cùng chúng tôi lâu dài trên con đường đưa EnjoHub vươn tầm thế giới.