Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 157 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Sử dụng các phần mềm: Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe After Effect, để dựng hình và âm thanh cho các phim mà công ty sản xuất

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng tìm kiếm, tạo các âm thanh cần thiết, phát sinh nhiều ý tưởng, khả năng tưởng tượng và nắm bắt trend tốt.

Có kỹ năng cảm âm tốt, sử dụng tốt sound effect và background cho thể loại phim hoạt hình

Thành thạo Adobe Premiere,biết cơ bản về Adobe Photoshop, Adobe After Effect

Ưu Tiên ứng viên Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dựng phim hoạt hình/ motion graphics 2D/3D

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trực tiếp với đội ngũ giàu kinh nghiệm của công ty

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được xét đánh giá tăng lương 2 lần/năm

Có đầy đủ các chế độ: thưởng, BHXH, quà lễ tết, lương t13…

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Được công ty cung cấp toàn bộ trang thiết bị phục vụ công việc

Tham gia khóa học đào tạo kỹ năng mềm định kì của công ty

Du lịch, teambuilding, hoạt động CLB thể thao thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin