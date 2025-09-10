Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Ngày đăng tuyển: 10/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 157 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Sử dụng các phần mềm: Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe After Effect, để dựng hình và âm thanh cho các phim mà công ty sản xuất
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng tìm kiếm, tạo các âm thanh cần thiết, phát sinh nhiều ý tưởng, khả năng tưởng tượng và nắm bắt trend tốt.
Có kỹ năng cảm âm tốt, sử dụng tốt sound effect và background cho thể loại phim hoạt hình
Thành thạo Adobe Premiere,biết cơ bản về Adobe Photoshop, Adobe After Effect
Ưu Tiên ứng viên Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dựng phim hoạt hình/ motion graphics 2D/3D

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trực tiếp với đội ngũ giàu kinh nghiệm của công ty
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được xét đánh giá tăng lương 2 lần/năm
Có đầy đủ các chế độ: thưởng, BHXH, quà lễ tết, lương t13…
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được công ty cung cấp toàn bộ trang thiết bị phục vụ công việc
Tham gia khóa học đào tạo kỹ năng mềm định kì của công ty
Du lịch, teambuilding, hoạt động CLB thể thao thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8,9 - 157 Cầu Diễn - Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

