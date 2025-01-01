Giới thiệu Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp Hà Nội

Được thành lập vào tháng 10/2007 tại Hà Nội, khi mới thành lập công ty có trụ sở chính tại số 12 ( số cũ 11) đường Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội với số vốn điều lệ ban đầu là 3.600.000.000 đồng ( Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn). HANOI-ICC tập trung cung cấp các dịch vụ về thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp bao gồm: 1. Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 2. Thiết kế kết cấu đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 3. Thiết kế cấp thoát nước đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị 4. Khảo sát địa chất công trình 5. Thi công xây dựng dân dụng Với hơn 15 năm hoạt động công ty đã từng bước xây dựng và phát triển về mọi mặt , xây dựng cơ cấu tổ chức linh hoạt, đội ngũ kỹ sư , cán bộ công nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ lao động sáng tạo, lành nghề, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đầy đủ, cơ sở tài chính vững mạnh để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác có cùng lĩnh vực thiết kế, thi công tại địa bàn Hà Nội. Công ty đã tham gia đấu thầu, nhận đấu thầu rất nhiều công trình có giá trị lớn, vừa và nhỏ phù hợp với năng lực công ty mang lại việc làm thường xuyên cho hơn 30 cán bộ nhân viên và công nhân lao động. Bắt đầu từ năm 2018 công ty đã mở rộng địa điểm hoạt động thi công, thiết kế xây dựng sang các tỉnh lân cận như : Lạng Sơn, Điện Biên…