Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp Hà Nội
- Hà Nội: P201B, toà 17T2 KĐT vinaconex 3 đường Cương Kiên, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng ý tưởng - thuyết trình - bảo vệ phương án thiết kế
Lập hồ sơ thiết kế, viết thuyết minh phần kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp vốn ngân sách nhà nước: trụ sở cơ quan các sở và bộ, trường học, bệnh viện... và các công trình dân dụng vốn khác: Khách sạn, nhà ở, resort, ...
Triển khai bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công các lọai công trình kiến trúc dận dụng và công nghiệp.
Diễn họa kiến trúc, vẽ kỹ thuật, quản lý kỹ thuật và quản lý bộ môn tốt
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc, xây dựng
Trung thực, nhiệt tình làm việc và tôn trọng tổ chức.
Có khả năng làm việc độc lập và có tinh thần làm việc theo nhóm, có trách nhiệm trong công việc, có tư duy sáng tạo, đam mê nghề nghiệp.
Sử dụng thành thạo Revit, AutoCad, 3D Max vray, SketchUp, Photoshop
Tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty
Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
