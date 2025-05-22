Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P201B, toà 17T2 KĐT vinaconex 3 đường Cương Kiên, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng ý tưởng - thuyết trình - bảo vệ phương án thiết kế

Lập hồ sơ thiết kế, viết thuyết minh phần kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp vốn ngân sách nhà nước: trụ sở cơ quan các sở và bộ, trường học, bệnh viện... và các công trình dân dụng vốn khác: Khách sạn, nhà ở, resort, ...

Triển khai bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công các lọai công trình kiến trúc dận dụng và công nghiệp.

Diễn họa kiến trúc, vẽ kỹ thuật, quản lý kỹ thuật và quản lý bộ môn tốt

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên viên thiết kế kiến trúc, quy hoạch yêu cầu từ 2 kinh nghiệm. Triển khai bản vẽ kỹ thuật tốt.

Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc, xây dựng

Trung thực, nhiệt tình làm việc và tôn trọng tổ chức.

Có khả năng làm việc độc lập và có tinh thần làm việc theo nhóm, có trách nhiệm trong công việc, có tư duy sáng tạo, đam mê nghề nghiệp.

Sử dụng thành thạo Revit, AutoCad, 3D Max vray, SketchUp, Photoshop

Tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-18 triệu và thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty

Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp Hà Nội

