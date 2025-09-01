Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

- Nghiên cứu các mô hình AI hiện có đánh giá khả năng ứng dụng trong doanh nghiệp.

- Tìm hiểu, thử nghiệm đề xuất giải pháp tận dụng các mô hình AI có sẵn để tối ưu hóa quy trình làm việc, cải thiện hiệu suất vận hành.

- Hỗ trợ phân tích dữ liệu đầu vào, đánh giá hiệu quả của mô hình AI trong bối cảnh thực tế của doanh nghiệp.

- Viết tài liệu tổng hợp về các mô hình AI hiện có, hướng dẫn sử dụng báo cáo kết quả thử nghiệm.

- Hỗ trợ ban dự án trong việc triển khai áp dụng AI vào các hệ thống nội bộ hoặc sản phẩm doanh nghiệp.

Yêu Cầu Công Việc

Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần.

Kiến thức:

- Kiến thức về các mô hình AI phổ biến cách chúng hoạt động.

- Khả năng phân tích tổng hợp thông tin khoa học.

- Quản lý vòng đời mô hình AI, tối ưu hóa triển khai AI vào hệ thống doanh nghiệp.

- Hiểu các thuật toán như Random là điểm cộng.

- Đánh giá mô hình: Biết cách đo lường hiệu suất AI bằng các chỉ số là điểm cộng.

Kỹ năng:

- Kỹ năng đọc hiểu tài liệu nghiên cứu, báo cáo kỹ thuật về AI.

- Tư duy logic, có tinh thần học hỏi, chủ động tìm hiểu công nghệ mới.

- Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng từ chuyên gia

- Được tham gia đào tạo nghiệp vụ, tiếp xúc môi trường làm việc thực tế, xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp.

- Được cơ hội nhận được hỗ trợ tài chính (lương từ 2,000,000 - 3,000,000 VND/tháng)

- Được xét duyệt lên vị trí nhân viên chính thức, tham gia hoạt động nội bộ công ty, và được hỗ trợ làm báo cáo thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

