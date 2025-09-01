Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 01/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/10/2025
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 170E Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Nghiên cứu các mô hình AI hiện có đánh giá khả năng ứng dụng trong doanh nghiệp.
- Tìm hiểu, thử nghiệm đề xuất giải pháp tận dụng các mô hình AI có sẵn để tối ưu hóa quy trình làm việc, cải thiện hiệu suất vận hành.
- Hỗ trợ phân tích dữ liệu đầu vào, đánh giá hiệu quả của mô hình AI trong bối cảnh thực tế của doanh nghiệp.
- Viết tài liệu tổng hợp về các mô hình AI hiện có, hướng dẫn sử dụng báo cáo kết quả thử nghiệm.
- Hỗ trợ ban dự án trong việc triển khai áp dụng AI vào các hệ thống nội bộ hoặc sản phẩm doanh nghiệp.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần.
Kiến thức:
- Kiến thức về các mô hình AI phổ biến cách chúng hoạt động.
- Khả năng phân tích tổng hợp thông tin khoa học.
- Quản lý vòng đời mô hình AI, tối ưu hóa triển khai AI vào hệ thống doanh nghiệp.
- Hiểu các thuật toán như Random là điểm cộng.
- Đánh giá mô hình: Biết cách đo lường hiệu suất AI bằng các chỉ số là điểm cộng.
Kỹ năng:
- Kỹ năng đọc hiểu tài liệu nghiên cứu, báo cáo kỹ thuật về AI.
- Tư duy logic, có tinh thần học hỏi, chủ động tìm hiểu công nghệ mới.
- Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng từ chuyên gia
- Được tham gia đào tạo nghiệp vụ, tiếp xúc môi trường làm việc thực tế, xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp.
- Được cơ hội nhận được hỗ trợ tài chính (lương từ 2,000,000 - 3,000,000 VND/tháng)
- Được xét duyệt lên vị trí nhân viên chính thức, tham gia hoạt động nội bộ công ty, và được hỗ trợ làm báo cáo thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

