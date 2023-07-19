Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

Phòng khám chuyên khoa da liễu Maia&Maia là thương hiệu làm đẹp đã có hơn 14 năm hình thành và phát triển với mô hình một viện chăm sóc và chống lão hóa da toàn diện đạt tiêu chuẩn quốc tế, được sự cộng tác bởi các chuyên gia đầu ngành từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Quá trình trị liệu cho khách hàng tại Maia được sự hỗ trợ của nhiều máy móc công nghệ hiện đại, được bác sĩ giàu kinh nghiệm thực hiện và giám sát 100% quy trình. Trong nhiều năm qua, Maia&Maia đã trị liệu và hiện thực hóa giấc mơ duy trì tuổi thanh xuân cho hàng nghìn phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra, nếu bạn muốn thư giãn và phục hồi vẻ đẹp trong một không gian nhẹ nhàng thì Maia&Maia là một địa điểm phù hợp. Hiện nay với mục tiêu phát triển và mở rộng các dịch vụ cho khách hàng, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc tuyển dụng nhân sự ưu tú cho các vị trí, xây dựng một nét văn hóa công ty lành mạnh, cởi mở và đoàn kết, và duy trì các chính sách đãi ngộ tương xứng với công sức và trí tuệ đóng góp của các thành viên. Nếu bạn đang mong muốn tìm một môi trường làm việc mới mẻ, năng động và chuyên nghiệp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin. Xin xem thêm chi tiết tại website của chúng tôi: www.maiamaia.vn