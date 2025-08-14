Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: tòa nhà Republic Plaza, 18E Cộng Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Cung cấp dịch vụ sắp xếp và quản lý dịch vụ theo Hợp đồng cho Khách hàng.

- Cung cấp và tư vấn cho Khách hàng các thông tin về y tế, du lịch, các yêu cầu khi sử dụng dịch vụ của công ty.

- Cung cấp và tư vấn cho Khách hàng các thông tin và vấn đề liên quan tới Dịch vụ& sản phẩm của Công ty.

- Truyền thông và giao tiếp một cách chuyên nghiệp, lịch thiệp với Khách hàng thông qua điện thoại, thư từ, email hoặc trực tiếp.

- Lưu giữ và nhập liệu các dữ liệu liên quan tới việc trao đổi thông tin với Khách hàng vào hệ thống phần mềm của Công ty.

- Xử lý tình huống phát sinh hoặc phàn nàn khi Khách hàng thực hiện đặt dịch vụ

- Phân tích các thống kê và dữ liệu để xác định sự hài lòng của Khách hàng đối với dịch vụ của Công ty và để đảm bảo dịch vụ tuyệt vời tới Khách hàng.

- Các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp hoặc Công ty

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng Đại học hoặc tương đương (liên quan tới các ngành nghề Du lịch, Dịch vụ hiếu khách là một lợi thế)

- Kỹ năng giao tiếp, xử lý thông tin, tình huống tốt.

- Kỹ năng MS Office, kỹ năng sử dụng điện thoại, email trong giao tiếp chuyên nghiệp.

- Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc khoa học

- Làm việc với tinh thần tích cực, hướng tới kết quả, thấu hiểu khách hàng và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Tại Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập hấp dẫn theo thỏa thuận có phụ cấp ăn, gửi xe, điện thoại...

● Giờ giấc làm việc: Từ 08h00 - 18h00 từ thứ 2 - Thứ 7 (nghỉ luân phiên Thứ 7 và Chủ nhật), nghỉ trưa 1,5h

● Phúc lợi khác: Đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định công ty.

● Được thưởng các ngày Lễ, Tết...theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin