Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH YJ LINK VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Giới tính Nam
Số lượng tuyển 1 người
Kinh nghiệm 1 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Moonlight, số 5 ngõ 6 phố Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Xử lý các đơn hàng do khách hàng yêu cầu

Lắp đặt máy móc cho khách hàng

Xử lí, phản hồi khiếu nại của khách hàng

Xử lý sự cố tại hiện trường cho khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan cơ khí, điện.

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành CS

Có kinh nghiệm lắp đặt máy móc tại chỗ

Phải được đào tạo tại trụ sở chính - Công ty YJ LINK VINA (HẢI PHÒNG) 1-3 tháng sau đó làm việc tại Hà Nội.

Quyền Lợi

Nghỉ 2 Thứ 7, 4 Chủ Nhật

Thời gian thử việc hưởng 100% lương

Nghỉ hè, lễ, tết hưởng nguyên lương

Khám sức khoẻ định kỳ 1 năm/lần

Tăng lương hàng năm

Đóng BHXH đầy đủ

Có cơ hội được đào tạo tại nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển

