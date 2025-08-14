Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH YJ LINK VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH YJ LINK VINA
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà Moonlight, số 5 ngõ 6 phố Vũ Đức Thận, Phường Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xử lý các đơn hàng do khách hàng yêu cầu
Lắp đặt máy móc cho khách hàng
Xử lí, phản hồi khiếu nại của khách hàng
Xử lý sự cố tại hiện trường cho khách hàng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan cơ khí, điện.
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành CS
Có kinh nghiệm lắp đặt máy móc tại chỗ
Phải được đào tạo tại trụ sở chính - Công ty YJ LINK VINA (HẢI PHÒNG) 1-3 tháng sau đó làm việc tại Hà Nội.
Tại CÔNG TY TNHH YJ LINK VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ 2 Thứ 7, 4 Chủ Nhật
Thời gian thử việc hưởng 100% lương
Nghỉ hè, lễ, tết hưởng nguyên lương
Khám sức khoẻ định kỳ 1 năm/lần
Tăng lương hàng năm
Đóng BHXH đầy đủ
Có cơ hội được đào tạo tại nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YJ LINK VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
