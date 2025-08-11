Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
- Hà Nội: Số 09 Hoàng Cầu, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng qua các kênh truyền thông của Phòng khám (mạng xã hội, trực tuyến, Hotline…).
Gọi điện/liên hệ theo số điện thoại khách hàng cung cấp để đặt lịch đến trung tâm thăm khám, tham khảo, trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ
Đặt lịch, nhắc lịch khách hàng đến thăm khám, tham khảo dịch vụ
Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống quản lý của công ty
Cập nhật thường xuyên các chương trình, chính sách về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng
Lập các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, ít kinh nghiệm được đào tạo
Có tinh thần trách nhiệm, ham muốn học hỏi;
Giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý vấn đề, chủ động trong công việc;
Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;
Thành thạo kỹ năng văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì
LCB 6.500.000đ- 7000.000 đ/tháng (hoặc deal lương theo năng lực) + hoa hồng cá nhân + hoa hồng team + Phụ cấp.
Thưởng nóng/thưởng hiệu quả cao theo ngày/tháng/quý/năm
Thưởng các dịp Lễ/Tết, sinh nhật, Tết Trung Thu, 08/03, 20/10, 30/04, 02/09,..
Hưởng chính sách ưu đãi làm đẹp không giới hạn cho CBNV và người thân
Chế độ du lịch/nghỉ mát: tối thiểu 01 lần/năm
Cam kết chế độ phúc lợi: BHXH, BTYT, BHTN, Khám sức khỏe định kỳ, cơm trưa, gửi xe...
Được cấp các trang thiết bị phục vụ công việc: điện thoại/máy tính/…
Được làm việc trong môi trường sang trọng, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI