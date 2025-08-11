Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 09 Hoàng Cầu, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng qua các kênh truyền thông của Phòng khám (mạng xã hội, trực tuyến, Hotline…).

Gọi điện/liên hệ theo số điện thoại khách hàng cung cấp để đặt lịch đến trung tâm thăm khám, tham khảo, trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ

Đặt lịch, nhắc lịch khách hàng đến thăm khám, tham khảo dịch vụ

Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống quản lý của công ty

Cập nhật thường xuyên các chương trình, chính sách về sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng

Lập các báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 2002.

Không yêu cầu kinh nghiệm, ít kinh nghiệm được đào tạo

Có tinh thần trách nhiệm, ham muốn học hỏi;

Giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý vấn đề, chủ động trong công việc;

Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;

Thành thạo kỹ năng văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12-20 triệu/tháng +++

LCB 6.500.000đ- 7000.000 đ/tháng (hoặc deal lương theo năng lực) + hoa hồng cá nhân + hoa hồng team + Phụ cấp.

Thưởng nóng/thưởng hiệu quả cao theo ngày/tháng/quý/năm

Thưởng các dịp Lễ/Tết, sinh nhật, Tết Trung Thu, 08/03, 20/10, 30/04, 02/09,..

Hưởng chính sách ưu đãi làm đẹp không giới hạn cho CBNV và người thân

Chế độ du lịch/nghỉ mát: tối thiểu 01 lần/năm

Cam kết chế độ phúc lợi: BHXH, BTYT, BHTN, Khám sức khỏe định kỳ, cơm trưa, gửi xe...

Được cấp các trang thiết bị phục vụ công việc: điện thoại/máy tính/…

Được làm việc trong môi trường sang trọng, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH

