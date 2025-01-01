Giới thiệu Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HO.RE.CA VIỆT NAM Được thành lập từ năm 2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Ho.Re.Ca Việt Nam (HORECAVN) là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh đồ uống, mong muốn mang đến TRỌN BỘ GIẢI PHÁP pha chế toàn diện, tối ưu và uy tín cho khách hàng. Bằng khát vọng và nỗ lực phát triển, HORECAVN quyết tâm đưa ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp, góp phần nâng tầm dịch vụ ngành pha chế đồ uống tại Việt nam, trở thành đối tác uy tín và đáng tin cậy nhất, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của khách hàng. Tại HORECAVN, các khách hàng không chỉ tìm thấy những nguyên liệu pha chế đa dạng với chất lượng tuyệt vời, mà còn được tìm hiểu/học tập hay nâng cao tay nghề về pha chế cũng như mở quán thông qua các khóa học cùng dịch vụ tư vấn Set-up cửa hàng chuyên nghiệp: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HO.RE.CA VIỆT NAM GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HO.RE.CA VIỆT NAM Được thành lập từ năm 2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Ho.Re.Ca Việt Nam (HORECAVN) là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh đồ uống, mong muốn mang đến TRỌN BỘ GIẢI PHÁP pha chế toàn diện, tối ưu và uy tín cho khách hàng. Bằng khát vọng và nỗ lực phát triển, HORECAVN quyết tâm đưa ra những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp, góp phần nâng tầm dịch vụ ngành pha chế đồ uống tại Việt nam, trở thành đối tác uy tín và đáng tin cậy nhất, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của khách hàng. Tại HORECAVN, các khách hàng không chỉ tìm thấy những nguyên liệu pha chế đa dạng với chất lượng tuyệt vời, mà còn được tìm hiểu/học tập hay nâng cao tay nghề về pha chế cũng như mở quán thông qua các khóa học cùng dịch vụ tư vấn Set-up cửa hàng chuyên nghiệp: Xem thêm