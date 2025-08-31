Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 31/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/10/2025
Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam

Giám đốc vận hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 48 ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển dự án
Phối hợp xây dựng và triển khai chiến lược phát triển quy mô các cửa hàng
Phân tích thị trường, đối thủ, xu hướng F&B để đề xuất giải pháp cạnh tranh.
Phối hợp Marketing trong khuyến mãi, chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm/dịch vụ mới.
Xây dựng đội ngũ: cơ cấu nhân sự, đào tạo, lộ trình thăng tiến, phát triển kế thừa.
2. Kiểm soát & vận hành hiệu quả:
Chuẩn hóa và giám sát quy trình vận hành (dịch vụ, pha chế, kho, không gian, vệ sinh, ATTP...).
Theo dõi hoạt động hàng ngày, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng và văn hóa dịch vụ.
Kiểm soát chi phí (nguyên liệu, nhân sự, vận hành) và hiệu quả tài chính của chuỗi.
Báo cáo định kỳ kết quả kinh doanh; đề xuất giải pháp tối ưu chi phí và lợi nhuận.
Đảm bảo đồng bộ trải nghiệm khách hàng, duy trì hình ảnh và uy tín thương hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp CĐ/ĐH (ưu tiên Quản trị Kinh doanh, NHKS, F&B).
Kinh nghiệm: ≥ 5 năm trong ngành F&B, trong đó ≥ 3 năm ở vị trí Quản lý Chuỗi/Khu vực.
Kiến thức: Vận hành chuỗi F&B, quản lý tài chính & P&L, quản trị nhân sự & đào tạo...
Kỹ năng & Tinh thần:: Lập kế hoạch & tổ chức công việc; Tư duy chiến lược, trách nhiệm...

Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + thưởng theo KPI/doanh thu chuỗi.
Chính sách phúc lợi theo quy định công ty (BHXH, nghỉ phép, thưởng lễ/tết...).
Cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngành F&B, tham gia vào chiến lược mở rộng chuỗi.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 48, ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-van-hanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job368680
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH ZETA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS
Hạn nộp: 24/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bến Tre Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH ZETA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ZETA GROUP
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần S-Service Sài Gòn
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 70 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XNK ISOKOMA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HOÀI ANH PLUS BEAUTY
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN RESA HOLDINGS
Hạn nộp: 24/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bến Tre Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP AN TOÀN QUỐC GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP AN TOÀN QUỐC GIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty CP CVB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP CVB Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NHẬT - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty CP vận tải ô tô số 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP vận tải ô tô số 2
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty CP vận tải ô tô số 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP vận tải ô tô số 2
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BM Trading Join Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUỐC TẾ ATZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU QUỐC TẾ ATZ
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 55 Triệu CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
35 - 55 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Như Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Như Phong
22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG
22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN AURA SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AURA SERVICES
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc vận hành Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu Công ty TNHH DHARMA VIỆT NAM
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
70 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm