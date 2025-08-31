Tuyển Giám đốc vận hành Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Mô Tả Công Việc

1. Phát triển dự án

Phối hợp xây dựng và triển khai chiến lược phát triển quy mô các cửa hàng

Phân tích thị trường, đối thủ, xu hướng F&B để đề xuất giải pháp cạnh tranh.

Phối hợp Marketing trong khuyến mãi, chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm/dịch vụ mới.

Xây dựng đội ngũ: cơ cấu nhân sự, đào tạo, lộ trình thăng tiến, phát triển kế thừa.

2. Kiểm soát & vận hành hiệu quả:

Chuẩn hóa và giám sát quy trình vận hành (dịch vụ, pha chế, kho, không gian, vệ sinh, ATTP...).

Theo dõi hoạt động hàng ngày, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng và văn hóa dịch vụ.

Kiểm soát chi phí (nguyên liệu, nhân sự, vận hành) và hiệu quả tài chính của chuỗi.

Báo cáo định kỳ kết quả kinh doanh; đề xuất giải pháp tối ưu chi phí và lợi nhuận.

Đảm bảo đồng bộ trải nghiệm khách hàng, duy trì hình ảnh và uy tín thương hiệu.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp CĐ/ĐH (ưu tiên Quản trị Kinh doanh, NHKS, F&B).

Kinh nghiệm: ≥ 5 năm trong ngành F&B, trong đó ≥ 3 năm ở vị trí Quản lý Chuỗi/Khu vực.

Kiến thức: Vận hành chuỗi F&B, quản lý tài chính & P&L, quản trị nhân sự & đào tạo...

Kỹ năng & Tinh thần:: Lập kế hoạch & tổ chức công việc; Tư duy chiến lược, trách nhiệm...

Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + thưởng theo KPI/doanh thu chuỗi.

Chính sách phúc lợi theo quy định công ty (BHXH, nghỉ phép, thưởng lễ/tết...).

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong ngành F&B, tham gia vào chiến lược mở rộng chuỗi.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển

