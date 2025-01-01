Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Việt Nhật tiền thân là Công ty TNHH Thương mại Cơ điện Việt Nhật. Được thành lập từ năm 2009, trải qua quá trình xây dựng và phát triển, công ty Việt Nhật tự hào là một trong những công ty xây dựng và xây lắp cơ điện uy tín tại Việt Nam. Hơn 10 năm qua, công ty Việt Nhật không ngừng khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực xây dựng và xây lắp cơ điện gắn liền với nhiều công trình chất lượng cao như: Nhà máy điện tử Meiko (Hà Nội), trung tâm thương mại Aeon Long Biên (Hà Nội), nhà máy sản xuất chíp điện tử ON Semiconductor (Đồng Nai), nhà máy sản xuất lốp xe Bridgeston (Hải Phòng), nhà máy nước giải khát Pepsico (Quảng Nam), nhà máy Sung Gwang (Bình Dương), nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), nhà máy Denso (Hà Nội), Nhà máy Mani (Thái Nguyên), Nhà máy Keytronic (Đà Nẵng), Nhà máy Yamaha (Hà Nội). “ Uy tín - chất lượng ” là tiêu chí hàng đầu mà công ty Việt Nhật hướng đến để đem lại sự hài lòng tới quý khách hàng. Với sự đa dạng về lĩnh vực hoạt động, cùng đội ngũ quản lý, công nhân viên dày dặn kinh nghiệm và tâm huyết với nghề chúng tôi đảm bảo rằng mỗi dự án đều được thực hiện với tất cả nguồn lực phù hợp và đạt kết quả tốt nhất. Thông qua các kỹ năng về công nghệ, sự hiểu biết và kinh nghiệm thực có, công ty Việt Nhật có thể đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm xử lý các tình huống khó khăn thường gặp trong quá trình thực hiện các dự án. Cuộc hành trình vươn đến những tầm cao chắc chắn còn tiếp tục mở ra nhiều hướng đi mới cho công ty Việt Nhật. Bằng tâm huyết và nỗ lực của toàn thể CBNV cũng như sự tin tưởng ngày càng lớn của Quý khách hàng, công ty Việt Nhật sẽ không ngừng cố gắng để trở thành công ty xây dựng và xây lắp cơ điện hàng đầu Việt Nam cả về quy mô lẫn chất lượng phục vụ. Trân trọng!

Tin tuyển dụng Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật

Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Hạn nộp: 18/09/2025

Hà Nội Hòa Bình 15 - 30 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tòa nhà Việt Nhật, lô C14, khu đấu giá 3ha, p Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

