Tuyển Data Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION

Data Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 71

- 73 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm hiểu phân tích nguồn dữ liệu của các dự án Công ty.
Phân tích các vấn đề liên quan tới chất lượng dữ liệu, nghiên cứu và đưa ra phương pháp để tối ưu việc kết xuất, chuyển đổi dữ liệu.
Thực hiện thiết kế, phát triển các hệ thống, công cụ mới theo yêu cầu.
Xây dựng nâng cấp hệ thống Data Warehouse và các hệ thống dữ liệu của các dự án Công ty.
Tìm hiểu, đưa ra các giải pháp công nghệ mới phù hợp với mục tiêu và chiến lược của các dự án trong Công ty.
Tham gia đề xuất, xây dựng mô hình kiến trúc hệ thống dữ liệu của các dự án trong Công ty.
Tham gia triển khai các dự án của các dự án Công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin, Phân tích dữ liệu hoặc tương đương.
Có kinh nghiệm trong các mảng sau đây:
Thiết kế, lập trình CSDL (Oracle/ Microsoft SQL Server) ít nhất 1 năm.
Sử dụng ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình ít nhất 1 năm trở lên.
Làm việc với hệ thống Data Warehouse hoặc hệ thống cơ sở dữ liệu lớn ít nhất 1 năm trở lên, thành thạo ít nhất 1 công cụ ETL, 1 công cụ BI Tool.
Ưu tiên Ứng viên đã tham gia thiết kế/triển khai hệ thống Data Warehouse hoặc đã từng tham gia triển khai giải pháp Data Modeling hoặc Database Tuning.
Đề cao trách nhiệm trong công việc, ý thức chất lượng sản phẩm tốt.
Đam mê tìm tòi nghiên cứu học hỏi công nghệ mới, phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực làm việc, được tăng lương thưởng định kỳ theo chính sách của công ty.
Thu nhập: 10-20 triệu/tháng (Thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm)
Được hưởng các chính sách hỗ trợ, thưởng lễ tết, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định công ty.
Nghỉ phép 12 ngày/năm.
Được làm việc trong môi trường cực kỳ thân thiện, khuyến khích nhân viên phát triển tiềm năng.
Được training nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc.
Đi du lịch, nghỉ mát theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ MH SOLUTION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 71-73, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

