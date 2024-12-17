Tuyển Kế toán tổng hợp Classic Fine Foods làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Classic Fine Foods làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Classic Fine Foods
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Classic Fine Foods

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Classic Fine Foods

Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

- Quản lí công nợ với KH: Đối chiếu, theo dõi, nhắc khách thanh toán. Làm báo cáo công nợ theo tuần
- Quản lí công nợ với NCC: Theo dõi, đối chiếu, thanh toán đúng hạn
- Làm phiếu thu-chi hàng ngày. Theo dõi và báo cáo khách thanh toán COD hàng ngày
- Kê khai và báo cáo thuế VAT theo quy định - Báo cáo đầu tư theo quý, theo năm
- Hỗ trợ kế toán phần vận hành khác khi cần
- Làm báo cáo và các công việc khác nằm trong chuyên môn dưới sự sắp xếp của kế toán trưởng và quản lý.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận
- Trình độ đại học trở lên, có nghiệp vụ kế toán.
- Có tinh thần cầu tiến và chịu được áp lực công việc.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành, trình độ tiếng Anh nói và viết cơ bản để làm báo cáo.

Tại Classic Fine Foods Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 13,000,000 - 14,000,000
- Thưởng dịp đặc biệt và tết
- Nghỉ thai sản/ nghỉ phép như quy định
- Nghỉ mát, đi du lịch theo chế độ của Công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Classic Fine Foods

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Classic Fine Foods

Classic Fine Foods

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô Vb.17b-19-21a, đường số 22A, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-13-14-trieu-vnd-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job270436
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 31 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 50 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 13 Triệu
Công ty TNHH Xây dựng môi trường Hi-Tech
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 31 ngày để ứng tuyển 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 50 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu và phân phối Việt Nhật
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARCO
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,700 USD CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
900 - 1,700 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH THBond Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH THBond Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH AMBER ASSET MANAGEMENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu Công ty TNHH AMBER ASSET MANAGEMENT
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Truyền Thông Tập Trung Mặt Trời Vàng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 905 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 905 VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Cổ phần Thương mại Hiệp Hương Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Cổ phần Thương mại Hiệp Hương Pro Company
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Bất động sản và Đầu tư RETI
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Harmony Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty TNHH Harmony Logistics
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY HOA NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY HOA NAM
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Lendbiz làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Công ty CP Lendbiz
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH I-GLOCAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Dr.Joy Việt Nam
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH KHANG
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Vina
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm