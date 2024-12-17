Tuyển Kế toán tổng hợp Classic Fine Foods làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

- Quản lí công nợ với KH: Đối chiếu, theo dõi, nhắc khách thanh toán. Làm báo cáo công nợ theo tuần

- Quản lí công nợ với NCC: Theo dõi, đối chiếu, thanh toán đúng hạn

- Làm phiếu thu-chi hàng ngày. Theo dõi và báo cáo khách thanh toán COD hàng ngày

- Kê khai và báo cáo thuế VAT theo quy định - Báo cáo đầu tư theo quý, theo năm

- Hỗ trợ kế toán phần vận hành khác khi cần

- Làm báo cáo và các công việc khác nằm trong chuyên môn dưới sự sắp xếp của kế toán trưởng và quản lý.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận

- Trình độ đại học trở lên, có nghiệp vụ kế toán.

- Có tinh thần cầu tiến và chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành, trình độ tiếng Anh nói và viết cơ bản để làm báo cáo.

Tại Classic Fine Foods Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 13,000,000 - 14,000,000

- Thưởng dịp đặc biệt và tết

- Nghỉ thai sản/ nghỉ phép như quy định

- Nghỉ mát, đi du lịch theo chế độ của Công ty hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Classic Fine Foods

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin