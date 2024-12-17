Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thăng Long Vi Na làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thăng Long Vi Na
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
✓ Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới cho phần mềm đầu tư chứng khoán.
✓ Tư vấn và hỗ trợ khách hàng sử dụng các công cụ phân tích và đầu tư dựa trên Big Data.
✓ Chăm sóc khách hàng hiện tại và xây dựng mối quan hệ bền vững.
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
✓ Yêu thích lĩnh vực công nghệ, kinh doanh và đầu tư.
✓ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có khả năng làm việc độc lập và nhóm.
✓ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có khả năng làm việc độc lập và nhóm.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thăng Long Vi Na Thì Được Hưởng Những Gì
• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.
• Được đào tạo bài bản về lĩnh vực Big Data, chứng khoán và các giải pháp công nghệ đầu tư.
• Tham gia các chương trình thưởng và chính sách phúc lợi của công ty: BHXH, du lịch nghỉ dưỡng, phụ cấp,...
• Được đào tạo bài bản về lĩnh vực Big Data, chứng khoán và các giải pháp công nghệ đầu tư.
• Tham gia các chương trình thưởng và chính sách phúc lợi của công ty: BHXH, du lịch nghỉ dưỡng, phụ cấp,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thăng Long Vi Na
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI