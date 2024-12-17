Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thăng Long Vi Na làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

✓ Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới cho phần mềm đầu tư chứng khoán.

✓ Tư vấn và hỗ trợ khách hàng sử dụng các công cụ phân tích và đầu tư dựa trên Big Data.

✓ Chăm sóc khách hàng hiện tại và xây dựng mối quan hệ bền vững.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

✓ Yêu thích lĩnh vực công nghệ, kinh doanh và đầu tư.

✓ Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, có khả năng làm việc độc lập và nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thăng Long Vi Na Thì Được Hưởng Những Gì

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

• Được đào tạo bài bản về lĩnh vực Big Data, chứng khoán và các giải pháp công nghệ đầu tư.

• Tham gia các chương trình thưởng và chính sách phúc lợi của công ty: BHXH, du lịch nghỉ dưỡng, phụ cấp,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Thăng Long Vi Na

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin