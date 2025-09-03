Danh sách Công ty >

Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR

Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR

100 - 499 Nhân viên
Hơn 30 năm hình thành và phát triển, TẬP ĐOÀN MẮT KÍNH ÁNH RẠNG (AR GROUP JSC) hiện là nhà phân phối mắt kính hàng đầu tại Việt Nam và không ngừng phát triển, mở rộng mang những công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ nhu cầu chăm sóc và bảo vệ mắt cho cộng đồng tại thị trường Việt Nam và các nước khác. Được thành lập bởi bà Ashley Ngô, người có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong ngành kính mắt tại Mỹ, đến nay AR GROUP JSC phát triển với ba công ty thành viên: • AR GROUP JSC – tập đoàn mắt kính chuyên phân phối kính mát, kính gọng với gần 100 thương hiệu uy tính trên thế giới, mắt kính thời trang, tròng kính, kính sát tròng, máy móc trang thiết bị ngành kính và là đối tác chiến lược của Tập đoàn CARL ZEISS; • AN THÁI BÌNH – phân phối tròng kính, kính áp tròng, máy móc thiết bị khám tật khúc xạ, lắp ráp kính thuốc và qui trình sản xuất các lớp phủ trên bề mặt kính theo công nghệ kỹ thuật số. Đồng thời, xây dựng hệ thống gia công cũng như ứng dụng phần mềm và hệ thống máy móc theo tiêu chuẩn Carl Zeiss; • AN TRẦN – hệ thống bán lẻ gồm: Mega HUT, Jess Luxury Eyewear, Eyewear HUT; Hơn 300 nhân viên và quản lý, bác sĩ trong và ngoài nước, đội ngũ cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng cho cộng đồng và đối tác; đi sâu vào chuyên ngành đảm bảo an toàn sức khỏe mắt với các dịch vụ khám đo tật khúc xạ chuyên khoa theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, xây dựng ngành mắt kính chuyên nghiệp tại Việt Nam xứng tầm thế giới.

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Hạn nộp: 03/10/2025

Hồ Chí Minh 20 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 5 năm

Địa chỉ
Việc làm tham khảo

