Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Dakao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Phụ trách toàn bộ công tác kế toán của 1 công ty con

Lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách của công ty.

Quản lý và theo dõi các khoản thu chi, các nghiệp vụ kế toán.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.

Phân tích số liệu kế toán, đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty.

Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán hiện hành.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Quản lý và hướng dẫn nhân viên kế toán (nếu có).

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán trưởng hoặc vị trí tương đương trong lĩnh vực thời trang.

Thành thạo các phần mềm kế toán chuyên nghiệp như Misa, Fast Accounting, hoặc các phần mềm kế toán khác.

Hiểu biết sâu rộng về các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính chính xác và hiệu quả.

Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và chịu được áp lực công việc cao.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc tốt với các bộ phận khác trong công ty.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Nam, nữ không giới hạn độ tuổi

Tại Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR

