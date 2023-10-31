Công ty cổ phần Tập đoàn Taseco (TASECO GROUP):

* Thành lập năm 2005

* Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 5.032 tỷ đồng, tổng số cán bộ nhân viên hơn 3.000 người;

* Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Dịch vụ phi hàng không tại các sân bay quốc tế, dịch vụ khách sạn; Đầu tư kinh doanh Bất động sản; Đầu tư tài chính;

* Địa bàn hoạt động kinh doanh: Các tỉnh, thành phố trong cả nước; Các sân bay quốc tế;

* Các đơn vị thành viên: 02 công ty con cấp một, 14 công ty con cấp hai và 05 công ty liên kết;

> Năm 2005:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group) có tên ban đầu là Công ty CP Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO) được thành lập với vốn điều lệ 5 tỉ đồng, kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

> Năm 2007:

Mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ đến các Sân bay quốc tế lớn khác; tham gia vào thị trường bất động sản: đầu tư phát triển các dự án bất động sản.

> Năm 2009:

Thành lập Công ty CPĐT BĐS An Bình (TASECO LAND ngày nay) và thành lập Công ty CP Thương mại và Phát triển đô thị quốc tế (IUDT) - Đơn vị thành viên của TASECO.

> Năm 2010:

Sở hữu 99% cổ phần và trở thành cổ đông chi phối Công ty CP Đầu tư bất động sản Phú Mỹ (PHUMY LAND).

> Năm 2014:

Tham gia đầu tư kinh doanh khách sạn, đưa khách sạn À La Carte Đà Nẵng vào hoạt động.

> Năm 2015:

* Phát triển thành tập đoàn, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con.

*Thành lập các Công ty con hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không, bao gồm: Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco Nội Bài (TASECO AIRS); Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco Đà Nẵng

* Tham gia góp vốn thành lập các Công ty hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ và Nhà ga hàng không: Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Hàng không Việt Nam (ACSV); Công ty CP Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT); Công ty CP Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam (VINACS).

* Hợp tác với đối tác Jalux Nhật Bản thành lập và triển khai hoạt động Công ty liên doanh hàng miễn thuế JALUX Việt Nam (JDV)

*M&A thành công và là cổ đông sở hữu 99% cổ phần của Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phú Mỹ.

> Năm 2016:

* Thành lập công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản quốc tế (IMCS).

* Tham gia góp vốn thành lập và quản lý điều hành Công ty CP Giao nhận Hàng không Việt Nam (AAL).

> Năm 2017:

Tiếp tục tái cấu trúc mô hình tổ chức hoạt động của công ty thành tập đoàn, mô hình công ty mẹ, công ty con gồm các công ty con cấp 1 và cấp 2, theo đó:

TASECO AIRS trở thành công ty mẹ trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không, kinh doanh khách sạn và cung ứng suất ăn hàng không.

TASECO LAND trở thành công ty mẹ trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển các dự án bất động sản, quản lý sau đầu tư.

> Năm 2018:

* Niêm yết TASECO AIRS trên Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã chứng khoán AST.

* Mở rộng hoạt động kinh doanh phi hàng không tại sân bay Vân Đồn và sân bay Cam Ranh.

> Năm 2019:

* Liên doanh Hàng miễn thuế Jalux Taseco (JDV) trở thành công ty con của TASECO AIRS.

* Thành lập Taseco Invest đầu tư dự án Landmark 55 - Tổ hợp Khách sạn cao cấp, khu văn phòng kết hợp với Trung tâm thương mại tại ô đất B3-CC2 khu đô thị StarLake.

* Khởi công dự án ALC Hạ Long và cụm dự án Thanh Hóa.

* TASECO thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 28, tăng số vốn điều lệ lên 1.000 tỷ VNĐ (Một nghìn tỷ đồng).