Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Sông Thao, Tân Bình, Quận Cầu Giấy

Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Công ty CP TM và DV CPN Tân Sơn Nhất ngành nghề hoạt động là bưu chính: Thực hiện vận chuyển nhận, giao phát thư từ, hàng hoá cho khách hàng trong cả nước và quốc tế.

Mô tả công việc:

Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, đề ra kế hoạch, mục tiêu kinh doanh nhằm tăng doanh thu, xây dựng các chương trình thu hút khách hàng

Tiếp cận, tìm kiếm nguồn khách hàng mới, cùng công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp

Duy trì mối quan hệ với khách hàng, là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng

Tiếp nhận sự cố, phản hồi của khách hàng, tìm các phương án giải quyết hoặc bàn giao báo cáo với cấp trên để có giải pháp xử lý sớm nhất

Thu thập, phân tích các dữ liệu, thông tin phản hồi từ khách hàng để báo cáo kết quả kinh doanh, từ đó đưa ra được những dự đoán về doanh thu trong các giai đoạn kinh doanh tiếp theo

Kết hợp các phòng ban để xây dựng phát triển khách hàng

Quản lý và đào tạo nhân sự

Tham mưu, cố vấn cho ban giám đốc về các vấn đề liên quan tới định hướng phát triển kinh doanh

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Yêu cầu tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tuổi từ: 25 đến 45

Thạo tin học văn phòng, có laptop cá nhân

Khả năng giao tiếp tốt, tự tin thuyết trình, đàm phán trước đám đông

Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng và lắng nghe phản hồi

Khả năng tư duy tốt, sắp xếp, tổ chức công việc khoa học...

Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bưu chính, Logistics

YÊU CẦU HỒ SƠ

Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch

Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe

Các bằng cấp có liên quan

Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản (từ 15 triệu) + % kinh doanh + % hoa hồng: Thu nhập lên đến 30 triệu (không giới hạn)

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, đoàn kết, cơ hội thăng tiến cao.

Mức lương phù hợp theo năng lực của ứng viên, chế độ thâm niên theo từng năm

Thưởng Lễ, Tết, thưởng hiệu suất kinh doanh

Review lương theo kết quả kinh doanh

Đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, nghỉ phép năm, nghỉ tết theo Quy định Nhà nước, thăm quan nghỉ mát theo chế độ Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)

