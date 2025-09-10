Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Ngày đăng tuyển: 10/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/10/2025
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)

Trưởng nhóm kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 Sông Thao, Tân Bình, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Công ty CP TM và DV CPN Tân Sơn Nhất ngành nghề hoạt động là bưu chính: Thực hiện vận chuyển nhận, giao phát thư từ, hàng hoá cho khách hàng trong cả nước và quốc tế.
Mô tả công việc:
Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, đề ra kế hoạch, mục tiêu kinh doanh nhằm tăng doanh thu, xây dựng các chương trình thu hút khách hàng
Tiếp cận, tìm kiếm nguồn khách hàng mới, cùng công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp
Duy trì mối quan hệ với khách hàng, là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng
Tiếp nhận sự cố, phản hồi của khách hàng, tìm các phương án giải quyết hoặc bàn giao báo cáo với cấp trên để có giải pháp xử lý sớm nhất
Thu thập, phân tích các dữ liệu, thông tin phản hồi từ khách hàng để báo cáo kết quả kinh doanh, từ đó đưa ra được những dự đoán về doanh thu trong các giai đoạn kinh doanh tiếp theo
Kết hợp các phòng ban để xây dựng phát triển khách hàng
Quản lý và đào tạo nhân sự
Tham mưu, cố vấn cho ban giám đốc về các vấn đề liên quan tới định hướng phát triển kinh doanh
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Yêu cầu tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tuổi từ: 25 đến 45
Thạo tin học văn phòng, có laptop cá nhân
Khả năng giao tiếp tốt, tự tin thuyết trình, đàm phán trước đám đông
Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng và lắng nghe phản hồi
Khả năng tư duy tốt, sắp xếp, tổ chức công việc khoa học...
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bưu chính, Logistics
YÊU CẦU HỒ SƠ
Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch
Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe
Các bằng cấp có liên quan

Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản (từ 15 triệu) + % kinh doanh + % hoa hồng: Thu nhập lên đến 30 triệu (không giới hạn)
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, đoàn kết, cơ hội thăng tiến cao.
Mức lương phù hợp theo năng lực của ứng viên, chế độ thâm niên theo từng năm
Thưởng Lễ, Tết, thưởng hiệu suất kinh doanh
Review lương theo kết quả kinh doanh
Đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, nghỉ phép năm, nghỉ tết theo Quy định Nhà nước, thăm quan nghỉ mát theo chế độ Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)

Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 40 Vũ Phạm Hàm, Trung Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-kinh-doanh-thu-nhap-15-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job368826
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/09/2025
Đồng Nai Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eras Group
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Eras Group làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Eras Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Thuận Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Tuyển Nhân viên kinh doanh Cơ sở sản xuất thời trang Mony làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Cơ sở sản xuất thời trang Mony
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Prep
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ Prep
Hạn nộp: 24/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 108 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đắk Lắk Lâm Đồng Bình Thuận Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UNI VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Long An Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Phú Hưng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/09/2025
Đồng Nai Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Eras Group
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Eras Group làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
Eras Group
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Thuận Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TIẾP VẬN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH FUDO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH FUDO VIETNAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH FUDO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH FUDO VIETNAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 65 Triệu CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
20 - 65 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty CP Tập Đoàn Vinatech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 25 USD Công Ty CP Tập Đoàn Vinatech Việt Nam
1 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công ty TNHH Bibabo
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AHCOM VIỆT NAM
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Dũng Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD Công Ty TNHH Dũng Phương
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu Công ty TNHH Bibabo
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh HỆ THỐNG ANH NGỮ ALES làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu HỆ THỐNG ANH NGỮ ALES
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HPL BÌNH XUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT HPL BÌNH XUYÊN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SCAPBOT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SCAPBOT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Hana HP Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Công ty Cổ phần Hana HP Group
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FFA
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH FUDO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH FUDO VIETNAM
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc tế Song Lộc Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Quốc tế Song Lộc Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GB LIFE GLOBAL
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 300 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV
100 - 300 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Nhất Tín Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Nhất Tín Logistics
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm