Tuyển Giám đốc vận hành Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 167 - 169 võ thành trang, p.11, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

QUẢN LÝ KẾT QUẢ SALES, KPIs CỦA HỆ THỐNG CỬA HÀNG:

- Phối hợp với BLĐ để cập nhật thông tin về chiến lược công ty, các chỉ số ưu tiên và target triển khai đến Store Manager (SM) kịp thời

- Lên kế hoạch về các hoạt động bán lẻ để đảm bảo các chiến lược hiệu quả, cập nhật cũng như theo kịp xu hướng thị trường bán lẻ và đối thủ.

- Tổng hợp kịp thời và thường xuyên nhắc cho các cửa hàng kết quả bán hàng đạt được, phần còn lại cần hoàn thành.

- Đề xuất và triển khai các chương trình kinh doanh, khuyến mãi để đạt KPIs

- Hoàn thành KPIs đặt ra cho nhóm cửa hàng quản lý

VẬN HÀNH HỆ THỐNG CỬA HÀNG:

- Làm việc tại các cửa hàng để ghi nhận phản hồi từ QLCH, Nhân viên bán hàng (SA), khách hàng để cập nhật kịp thời các vấn đề phát sinh và đề xuất cách giải quyết để đảm bảo chiến lược kinh doanh

- Trực tiếp tham gia vào các công tác vận hành, kinh doanh tại cửa hàng khi CHT vắng mặt

- Đảm bảo việc vận hành CH tuân thủ theo các cẩm nang, tiêu chuẩn của công ty

- Đảm bảo và đề xuất phương án quản lý hàng hóa đầy đủ với chi phí tiết kiệm

- Tương tác với các phòng ban liên quan đến việc vận hành cửa hàng, xử lý các vấn đề phát sinh nằm trong phạm vi quản lý

- Trực tiếp triển khai các quy định, quy trình, chính sách và chương trình cho các cửa hàng

- Kiểm soát các chi phí vận hành cửa hàng và đề xuất mua sắm cho hệ thống cửa hàng.

- Báo cáo so sánh chi phí vận hành và doanh thu của từng CH. Đưa ra định hướng phát triển cho mỗi cửa hàng phù hợp theo từng giai đoạn

- Chịu trách nhiệm theo dõi việc mở các CH mới và liên tục giám sát hoạt động của CH mới vận hành cũng như theo sát để CH đạt được target

QUẢN LÝ NHÂN SỰ HỆ THỐNG CỬA HÀNG

- Xây dựng tinh thần đồng đội trong đội ngũ từng cửa hàng

- Liên tục đào tạo CH và đánh giá kiến thức, kỹ năng SA để phát triển; đưa ra lời khuyên và tư vấn cho QLCH về các vấn đề phát sinh

- Hợp tác Phòng HCNS để đảm bảo Nhân sự thực hiện đúng chính sách và quy định công ty

- Chủ động quản lý và đánh giá hiệu quả làm việc của Nhân sự HTCH; từ đó, đề xuất các phương án đào tạo và phát triển nhân viên

- Đề xuất tạo nguồn nhân sự sẵn sàng cho hệ thống cửa hàng và phương án giữ người hiệu quả.

- Tư vấn cho BLĐ kế hoạch điều phối nhân sự, điều phối hàng hóa và phát triển đội ngũ

- Tham gia tuyển dụng nhân sự cùng Phòng HCNS

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế, thời trang

- Từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong ngành thời trang

- Biết VM cửa hàng.

- Tác phong gọn gàng, sạch sẽ, giao tiếp văn minh

- Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn, hòa đồng.

Tại Công ty thời trang J-P Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT,…

- Thưởng lương tháng 13, lễ tết

- Mua hàng với giá ưu đãi, tặng voucher mua hàng

- Được xét duyệt tăng lương định kì hàng năm

được hưởng các chế độ của công ty.

được xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thời trang J-P

