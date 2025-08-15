Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 167 Võ Thành Trang, Phường 11, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu số liệu hàng hóa và báo cáo số liệu Nhập, Xuất, Tồn kho.

Định kỳ phối hợp Bộ phận Kho kiểm kê hàng hóa ở các shop.

Sắp xếp, phân chia hàng hóa xuống cửa hàng.

Công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 24 - 35 tuổi

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm từ 1 ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm làm kho quần áo là 1 lợi thế

Có phương tiện đi lại, có thể di chuyển kiểm kê tại các shop chỉ định khi có lịch

Sử dụng thành thạo excel

Tính tình vui vẻ, trung thực, chịu khó, siêng năng.

Tại Công ty thời trang J-P Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-9 triệu.

Tham gia BHXH Theo quy định Công ty.

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động và ổn định.

Thưởng lễ tết, thưởng voucher mua hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thời trang J-P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.