Tuyển Tiếng Nhật Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam

Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa C+ Office, Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Đọc hiểu specs Thực hiện testcases chính xác theo thiết kế đề ra Lập kế hoạch công việc, quản lý công việc , viết báo cáo công việc hàng ngày Viết báo cáo lỗi Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong việc kiểm thử phần mềm (bao gồm ứng dụng web, ứng dụng mobile, API testing, SQL) Có khả năng tạo các tài liệu test: test design, test viewpoint, checklist, test cases. Hỗ trợ thành viên trong team xử lý logic khó khăn trong quá trình tạo test case. Có kiến thức cơ bản về các tool automation test (Postman, Jmeter, Selenium,...) Kỹ năng truyền đạt, giao tiếp tốt Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề Tiếng Nhật từ N3 trở lên - Ưu tiên: có chứng chỉ ISTQB
Tại Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển:
Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ đam mê, nhiệt huyết. Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...). Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.
Chế độ khác:
Lương hưởng theo năng lực : upto 25 triệu/tháng Lương tháng 13 + thưởng hiệu suất + thưởng các dịp Lễ, Tết Ngày phép: 18 ngày/năm (nữ) Remote 2 buổi/ tháng Review lương 2 lần/năm vào tháng 4 và tháng 10 Phụ cấp Overtime Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần cho cán bộ nhân viên Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật Được tham gia các câu lạc bộ của công ty như: CLB Bóng đá, CLB Bóng bàn, CLB Cầu lông, CLB Bida, CLB Chạy,... Được tham gia các hoạt động tập thể cùng công ty như: Du lịch, Team Building, New Year Party, các ngày Lễ trong năm Làm hết sức, chơi hết mình, được tham gia chương trình Happy Friday vào thứ Sáu hàng tuần Được tham gia các buổi Seminar, Talk Show, Training PM định kỳ qua chương trình đào tạo nội bộ hoặc tham gia các khóa học bên ngoài với giảng viên uy tín. Hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật, thi các chứng chỉ chuyên môn Có cơ hội đi công tác ngắn hạn/ dài hạn tại các chi nhánh của công ty Hà Nội/ Đà Nẵng/ Tokyo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kiaisoft Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa C+ Office, Đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội

