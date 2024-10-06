Tuyển IT phần mềm CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 USD

Mức lương Đến 3 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa HL, 6/82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 3 USD

Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý thành viên tham gia dự án. Giao tiếp với khách hàng để hearing requirement, báo cáo tình hình tiến độ, chất lượng dự án cho khách hàng. Có tinh thần cầu tiến, cầu thị, nhanh nhẹn và sẵn sàng học cũng như tiếp nhận cái mới. Thành thạo tiếng Nhật (N2 hoặc tương đương).

Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý thành viên tham gia dự án.

Giao tiếp với khách hàng để hearing requirement, báo cáo tình hình tiến độ, chất lượng dự án cho khách hàng.

Có tinh thần cầu tiến, cầu thị, nhanh nhẹn và sẵn sàng học cũng như tiếp nhận cái mới.

Thành thạo tiếng Nhật (N2 hoặc tương đương).

Với Mức Lương Đến 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 3 năm kinh nghiệm làm quản lý dự án phần mềm Giao tiếp được với khách hàng bằng tiếng Nhật (tương đương level N2, N1) Có kinh nghiệm phát triển 1 số ngôn ngữ như PHP, VueJS, Java, Saleforce, Python, ... là 1 lợi thế. Có tư duy về các hệ thống phần mềm, có kinh nghiệm làm thiết kế hoặc requirement phần mềm là lợi thế lớn. Thành thạo các tool về quản lý src code như git, SVN; các tool về quản lý công việc như Redmine, Jira, Backlog, Odoo. Có tri thức, hiểu biết một trong số các nghiệp vụ như: EC, ERP, CRM, MKT, nhân sự, y tế, giao thông.

Có trên 3 năm kinh nghiệm làm quản lý dự án phần mềm

Giao tiếp được với khách hàng bằng tiếng Nhật (tương đương level N2, N1)

Có kinh nghiệm phát triển 1 số ngôn ngữ như PHP, VueJS, Java, Saleforce, Python, ... là 1 lợi thế.

Có tư duy về các hệ thống phần mềm, có kinh nghiệm làm thiết kế hoặc requirement phần mềm là lợi thế lớn.

Thành thạo các tool về quản lý src code như git, SVN; các tool về quản lý công việc như Redmine, Jira, Backlog, Odoo.

Có tri thức, hiểu biết một trong số các nghiệp vụ như: EC, ERP, CRM, MKT, nhân sự, y tế, giao thông.

Tại CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, thử việc 100% lương. Signing bonus 0.5 tháng lương cho UV onboard Cơ hội thăng tiến rõ ràng. Môi trường làm việc cực kỳ trẻ trung, năng động và sáng tạo. 13 tháng lương/năm Review lương, thưởng dự án 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc; Thu nhập: tương đương 14 tháng lương/năm. Thưởng lễ, tết,..., Khám sức khỏe định kì hàng năm. Nghỉ lễ theo lịch chung của Việt Nam. Các phúc lợi khác: team building hàng năm, ăn vặt giao lưu nội bộ 1 lần/tuần,... Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30 (từ thứ 2 đến thứ 6).

Thu nhập hấp dẫn, thử việc 100% lương.

thử việc 100% lương.

Signing bonus 0.5 tháng lương cho UV onboard

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc cực kỳ trẻ trung, năng động và sáng tạo.

13 tháng lương/năm

Review lương, thưởng dự án 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc; Thu nhập: tương đương 14 tháng lương/năm.

Thưởng lễ, tết,...,

Khám sức khỏe định kì hàng năm.

Nghỉ lễ theo lịch chung của Việt Nam.

Các phúc lợi khác: team building hàng năm, ăn vặt giao lưu nội bộ 1 lần/tuần,...

Thời gian làm việc: 8:30 – 17:30 (từ thứ 2 đến thứ 6).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CODLUCK TECHNOLOGY ., JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin