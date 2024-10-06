Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16 - VP2, Tòa nhà Sun Square, số 21 lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2., Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng các mô hình deep learning, machine learning để phân tích các loại dữ liệu liên quan đến Computer Vision Thực hiện nghiên cứu, phát triển các thuật toán và thử nghiệm các mô hình AI Phối hợp với các team để tích hợp các model AI vào các hệ thống ứng dụng (web/app , mini device) Tối ưu hóa hiệu năng của các hệ thống Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học các chuyên ngành như CNTT, Toán Tin trở lên. Có tìm hiểu về Ai, hiểu về Computervision Thông thạo các ngôn ngữ: C++, Python Tu duy nhanh nhẹn, ham học hỏi Kinh nghiệm với các framework như Tensorflow, Pytorch là lợi thế Kinh nghiệm triển khai model với TensorRT, ONNX, NCNN Kiến thức cơ bản về thuật toán cơ bản, object-oriented và design patterns Có kinh nghiệm với phát triển REST API

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Cạnh tranh Thưởng: 2 lần/ năm, thưởng các ngày lễ, review lương định kỳ hàng năm. Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp. Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống. Được cấp máy tính, công cụ để làm việc. Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động Tham gia các câu lạc bộ free: Đá bóng, cầu lông,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.