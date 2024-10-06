Tuyển AI Engineer CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI
- Hà Nội: Tầng 16
- VP2, Tòa nhà Sun Square, số 21 lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2., Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng các mô hình deep learning, machine learning để phân tích các loại dữ liệu liên quan đến Computer Vision
Thực hiện nghiên cứu, phát triển các thuật toán và thử nghiệm các mô hình AI
Phối hợp với các team để tích hợp các model AI vào các hệ thống ứng dụng (web/app , mini device)
Tối ưu hóa hiệu năng của các hệ thống
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ đại học các chuyên ngành như CNTT, Toán Tin trở lên.
Có tìm hiểu về Ai, hiểu về Computervision
Thông thạo các ngôn ngữ: C++, Python
Tu duy nhanh nhẹn, ham học hỏi
Kinh nghiệm với các framework như Tensorflow, Pytorch là lợi thế
Kinh nghiệm triển khai model với TensorRT, ONNX, NCNN
Kiến thức cơ bản về thuật toán cơ bản, object-oriented và design patterns
Có kinh nghiệm với phát triển REST API
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Cạnh tranh
Thưởng: 2 lần/ năm, thưởng các ngày lễ, review lương định kỳ hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Tạo điều kiện học hỏi phát triển bản thân và các kỹ năng sống.
Được cấp máy tính, công cụ để làm việc.
Du lịch 1-2 lần/năm và hưởng các quyền lợi khác theo luật lao động
Tham gia các câu lạc bộ free: Đá bóng, cầu lông,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HTI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
