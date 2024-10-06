Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2 USD

Mức lương 500 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà GHTK, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 500 - 2 USD

– Lập trình Web trên môi trường Linux sử dụng các nền tảng mã nguồn mở, tham gia trực tiếp với 1 trong các nhóm phát triển sau:

• Hệ thống vận hành của Giaohangtietkiem: Đăng đơn, Track & Trace, Định tuyến, Trung chuyển,...;

• Hệ thống dịch vụ khách hàng: Quản lý thông tin khách hàng, Tính phí, Đối soát, API,...;

• Tối ưu hiệu năng và bảo mật của hệ thống; Phát triển dịch vụ lõi: Email, SMS, VoIP, Web service, SSO...;

• Phát triển hệ thống ERP nội bộ của Giaohangtietkiem: Chấm công, KPI, Tính lương, Quản lý hồ sơ nhân viên, Quản lý hợp đồng, Quản lý tài sản...;

– Phát triển web backend/frontend liên quan của Giaohangtietkiem;

– Phát triển API phục vụ Mobile Apps và tích hợp với các hệ thống;

– Nhận yêu cầu, thiết kế và xử lý công việc được giao bởi Trưởng nhóm;

– Làm việc và hỗ trợ trực tiếp với các Team sản phẩm, Mobile Developer, CSKH, Khối Vận hành,...;

Với Mức Lương 500 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có từ 1 năm kinh nghiệm làm các dự án PHP, sử dụng thành thạo một trong các framework PHP (Laravel, WordPress, CakePHP, Zend, CodeIgniter).

– Hiểu biết sâu về ngôn ngữ PHP hoặc JS, OOP.

– Đã từng làm việc/hiểu biết về API RestFul.

– Có kinh nghiệm làm việc với một trong các hệ quản trị CSDL như MySQL, Maria DB, MongoDB.

– Cẩn thận, kiên nhẫn, đam mê lập trình và sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới.

– Chịu được áp lực công việc.

– Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

– Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập Junior đến Senior: 500$ – 2000$ (đánh giá tăng lương theo năng lực định kỳ); – Bảo hiểm sức khỏe cao cấp; – Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; – Làm việc cùng đội ngũ công nghệ giỏi chuyên môn, có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân; – Liên tục được đào tạo về kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty; – Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo yêu cầu của tính chất công việc; – Các hoạt động tập thể, giải trí đa dạng (CLB Bóng đá, game, bi lắc, ...); sự kiện team-building hàng năm; – Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty; – Thưởng Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, ngày Lễ khác và thưởng thành tích nổi bật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY

