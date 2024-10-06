Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
- Hà Nội: Tòa nhà GHTK, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 500 - 2 USD
– Lập trình Web trên môi trường Linux sử dụng các nền tảng mã nguồn mở, tham gia trực tiếp với 1 trong các nhóm phát triển sau:
• Hệ thống vận hành của Giaohangtietkiem: Đăng đơn, Track & Trace, Định tuyến, Trung chuyển,...;
• Hệ thống dịch vụ khách hàng: Quản lý thông tin khách hàng, Tính phí, Đối soát, API,...;
• Tối ưu hiệu năng và bảo mật của hệ thống; Phát triển dịch vụ lõi: Email, SMS, VoIP, Web service, SSO...;
• Phát triển hệ thống ERP nội bộ của Giaohangtietkiem: Chấm công, KPI, Tính lương, Quản lý hồ sơ nhân viên, Quản lý hợp đồng, Quản lý tài sản...;
– Phát triển web backend/frontend liên quan của Giaohangtietkiem;
– Phát triển API phục vụ Mobile Apps và tích hợp với các hệ thống;
– Nhận yêu cầu, thiết kế và xử lý công việc được giao bởi Trưởng nhóm;
– Làm việc và hỗ trợ trực tiếp với các Team sản phẩm, Mobile Developer, CSKH, Khối Vận hành,...;
Với Mức Lương 500 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Hiểu biết sâu về ngôn ngữ PHP hoặc JS, OOP.
– Đã từng làm việc/hiểu biết về API RestFul.
– Có kinh nghiệm làm việc với một trong các hệ quản trị CSDL như MySQL, Maria DB, MongoDB.
– Cẩn thận, kiên nhẫn, đam mê lập trình và sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới.
– Chịu được áp lực công việc.
– Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
– Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì
500$ – 2000$
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI